Miami Dade College y el World Affairs Council of Miami crean la Beca Navarro-Cabrera

Miami Dade College (MDC) y el World Affairs Council of Miami (WACM) han anunciado el lanzamiento de la Beca Navarro-Cabrera, un programa destinado a apoyar a estudiantes de MDC con interés en el servicio público, la diplomacia, los asuntos internacionales y el liderazgo global. La iniciativa recibe el respaldo financiero del Díaz Cala–Balonek Family Catalyst Fund y rinde homenaje a Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú , y Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá .

Nicolás Filet, estudiante de segundo año del Honors College en Miami Dade College especializado en relaciones internacionales, ha sido seleccionado como el primer beneficiario de esta beca. El programa facilita recursos para que los estudiantes realicen viajes académicos a Washington, D. C., con el objetivo de visitar instituciones de política exterior y centros académicos de relevancia nacional.

Además del componente de movilidad, la beca facilita la vinculación de los estudiantes con oportunidades de desarrollo profesional en el sur de Florida a través del World Affairs Council of Miami. Esto incluye la interacción con diplomáticos, figuras políticas y líderes internacionales. Filet, quien se ha desempeñado como pasante del Consejo, participó recientemente en la recepción del presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, en las instalaciones de MDC.

Aaron Rosen, presidente y fundador del World Affairs Council of Miami, declaró: "Nicolás representa exactamente lo que esperamos fomentar con esta beca: curiosidad intelectual, una perspectiva internacional, compromiso con el servicio público y disposición para aprovechar al máximo las extraordinarias oportunidades que tienen los estudiantes en Miami". Rosen también añadió: "Estamos profundamente agradecidos al Diaz Cala–Balonek Family Catalyst Fund por hacer posible una inversión más intencionada en la próxima generación de líderes con una perspectiva global".

Esta beca refuerza la colaboración existente entre Miami Dade College y el World Affairs Council of Miami. Esta alianza busca dotar a estudiantes con potencial de los conocimientos y redes de contacto necesarios para iniciar trayectorias profesionales en el ámbito de la diplomacia, el sector público y los negocios internacionales.

Miami Dade College es una institución de educación superior que atiende aproximadamente a 125.000 estudiantes y ofrece más de 300 programas de estudio. Desde su fundación en 1960, la institución ha admitido a más de 2,5 millones de alumnos en sus diversos centros. Por su parte, el World Affairs Council of Miami opera como una organización sin fines de lucro enfocada en la educación pública y el diálogo internacional, formando parte de la red nacional World Affairs Councils of America.