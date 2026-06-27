Manuel Adorni deja el gobierno de Milei en medio de escándalo por declaración patrimonial

La crisis política en Argentina sumó un nuevo capítulo este sábado con la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Javier Milei. La dimisión ocurre en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y tras admitir hace dos semanas que había omitido declarar 500 mil dólares en sus declaraciones patrimoniales.

La salida de Adorni representa uno de los golpes más importantes para el círculo de confianza del mandatario, quien hasta el último momento defendió públicamente la honestidad de su funcionario. Sin embargo, la presión política, mediática y judicial terminó por precipitar su salida del Gobierno.

Escándalo patrimonial precipita salida de Adorni

En una carta publicada en su cuenta de X, Adorni aseguró que decidió dejar el cargo para proteger a su familia del creciente escrutinio público.

Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a pedirle que esta vez me acompañe para poder cerrar el ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia", escribió el ahora exjefe de Gabinete.

El contador de 46 años, que ganó notoriedad como analista económico antes de incorporarse al gobierno de Milei en diciembre de 2023 como vocero presidencial, asumió la Jefatura de Gabinete en noviembre de 2025 tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

El escándalo comenzó a crecer en marzo, cuando trascendieron viajes realizados en el avión presidencial junto con su esposa y posteriormente vuelos privados con fines vacacionales a Uruguay. Las revelaciones dieron paso a una investigación federal por presunto enriquecimiento ilícito, luego de detectarse gastos y bienes que no parecían corresponder con sus ingresos declarados.

La situación se agravó cuando el propio Adorni reconoció haber omitido alrededor de 500 mil dólares en sus declaraciones patrimoniales. El exfuncionario sostuvo que esos recursos provenían de inversiones en criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018 y aseguró que regularizaría su situación fiscal.

Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar", afirmó entonces al defender el origen de su patrimonio.

Sin embargo, sus explicaciones fueron cuestionadas después de que salieran a la luz antiguos videos y declaraciones ante el Congreso que, según la oposición, contradicen su versión sobre la evolución de sus bienes.

Milei pierde a uno de sus aliados

Hasta el viernes, Javier Milei mantenía su respaldo hacia quien durante meses calificó como "el mejor vocero del mundo". No obstante, horas antes de conocerse la renuncia endureció parcialmente su postura al señalar que respetaría cualquier decisión de la justicia.

Tras hacerse pública la dimisión, el presidente únicamente compartió la carta de renuncia en sus redes sociales, sin anunciar oficialmente quién ocupará el cargo. Diversos medios argentinos señalan que el ministro del Interior, Diego Santilli, sería el principal candidato para reemplazarlo.

Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresó su respaldo al exfuncionario.

Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo", escribió.

La oposición celebró la salida de Adorni y reclamó que la investigación judicial avance para esclarecer el origen de su patrimonio. Incluso algunos aliados del oficialismo habían comenzado a tomar distancia del exfuncionario, al considerar que el caso afectaba la imagen del Gobierno.

La renuncia también llega en un momento complejo para la administración de Milei, que enfrenta una caída en los niveles de popularidad mientras aumentan las críticas por presuntos casos de corrupción y tensiones internas dentro del gabinete.

Ahora, la investigación judicial continuará para determinar si existieron irregularidades en la evolución patrimonial de Adorni, mientras el Gobierno argentino busca recomponer uno de los puestos más estratégicos de la administración presidencial.