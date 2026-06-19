Impulsando las cadenas de suministro líderes: 9 clientes de OMP, incluidos en el Top de Gartner 2026

OMP, proveedor líder de soluciones de planificación de la cadena de suministro impulsadas por inteligencia artificial, felicita a las nueve organizaciones clientes reconocidas en la recién publicada clasificación Gartner® Supply Chain Top 25 and Masters 2026.

Ahora en su vigesimosegunda edición, el Gartner Supply Chain Top 25 sigue siendo el principal referente mundial en excelencia de cadena de suministro, evaluando a las empresas globales en función de su desempeño financiero, sus iniciativas ESG y la valoración de la comunidad profesional. Las clasificaciones de este año señalan tres capacidades que diferencian a los líderes del mercado: construir una fuerza laboral autónoma donde personas y sistemas inteligentes colaboran en la toma de decisiones; adoptar estrategias centradas en redes de suministro que consideran el diseño de la cadena como un proceso continuo y adaptable; y coordinar decisiones de extremo a extremo en ecosistemas cada vez más complejos.

Los clientes de OMP incluidos en el informe son:

• AstraZeneca

• Danone

• Diageo

• General Mills

• GSK

• Johnson & Johnson

• L'Oréal

• Nestlé

• Procter & Gamble

La velocidad de decisión como motor del liderazgo en la cadena de suministro

La sólida presencia de clientes de OMP en los puestos más destacados del ranking de Gartner refleja una dirección compartida: avanzar hacia cadenas de suministro más ágiles, con mayor autonomía y capaces de aplicar la inteligencia artificial en las decisiones que realmente importan. Al considerar la madurez de la planificación como un factor diferencial clave, estas organizaciones están especialmente preparadas para anticipar interrupciones, evaluar alternativas y actuar con confianza en redes globales complejas.

"Ganar y mantener la confianza de las cadenas de suministro más sofisticadas del mundo es la mayor validación de nuestro trabajo", afirma Paul Vanvuchelen, CEO de OMP. "Nos sentimos enormemente orgullosos de nuestras alianzas profundas y duraderas con estos líderes de la industria que están dando forma al comercio global. Este reconocimiento demuestra lo que podemos lograr juntos: pasar de una gestión reactiva de incidencias a una anticipación proactiva, construyendo una auténtica inteligencia basada en la toma de decisiones que ayude a las organizaciones a prever las disrupciones y actuar con total confianza".

Reconocimiento en planificación de la cadena de suministro

Gracias a su enfoque centrado en la generación continua de valor y a su colaboración con grandes empresas a lo largo de años de evolución tecnológica, OMP continúa actuando como una plataforma común para algunas de las redes de suministro más resilientes del mundo.

OMP ha sido reconocida como Líder en el Gartner® Magic Quadrant™ para Soluciones de Planificación de la Cadena de Suministro durante 11 años consecutivos, incluyendo el informe de 2026, donde fue posicionada como la compañía con mejor puntuación tanto en Integridad de Visión como en Capacidad de Ejecución.

El informe completo Gartner® Magic Quadrant™ for Supply Chain Planning Solutions 2026 puede descargarse aquí .

Acerca de OMP

OMP es un proveedor líder de soluciones de planificación de la cadena de suministro impulsadas por inteligencia artificial. A través de su plataforma Unison Planning™, ayuda a empresas de sectores como bienes de consumo, ciencias de la vida, química, metalurgia y otros ámbitos industriales a optimizar de forma integral sus cadenas de suministro. Con sede en Amberes (Bélgica), OMP presta servicio a compañías incluidas en la lista Fortune 500 de todo el mundo.

Más información en: omp.com

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