Dos trenes se impactan en Londres; reportan multiples heridos | VIDEO

Un choque entre dos trenes al sur de Bedford, localidad situada a unos 90 kilómetros al norte de Londres movilizó a numerosos servicios de emergencia. Aunque aún no se ha confirmado el número exacto de heridos, medios locales informaron de pasajeros lesionados, algunos con heridas graves.

La Policía de Transporte Británica (BTP) confirmó en la red social X que respondía a “reportes de una colisión que involucra a dos trenes en el área de Bedford”. La Policía de Bedfordshire también desplegó agentes en la escena y comunicó que todas las líneas ferroviarias de la zona fueron detenidas.

Uno de los testigos, Peter Knapp, relató a la BBC que el impacto fue tan fuerte que “se sintió como una explosión”. Knapp viajaba en el primer vagón de uno de los trenes y describió escenas de caos con “rostros ensangrentados”, personas con piernas aparentemente rotas y humo por todas partes.

Respuesta de los servicios de emergencia

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra envió múltiples recursos, incluyendo una ambulancia aérea registrada en Flightradar24 sobrevolando el sur de Bedford. También se desplegó un Equipo de Respuesta a Zonas Peligrosas (Hazardous Area Response Team) para atender a los afectados. El organismo pidió a la población evitar el área para facilitar las labores de rescate.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Bedfordshire confirmó su presencia en el lugar y describió el hecho como un “incidente” en una vía ferroviaria al sur de la localidad.

La secretaria de Transportes, Heidi Alexander, expresó su profunda preocupación por la colisión entre dos trenes de pasajeros de East Midlands Railway. En un comunicado, agradeció la labor de los servicios de emergencia y aseguró que el gobierno trabaja con rapidez junto al sector ferroviario y socios locales para brindar apoyo a los pasajeros.

Impacto en el transporte ferroviario

Thameslink informó que todas las líneas entre Luton y Bedford permanecían bloqueadas desde las 17:30 (hora británica, BST), lo que provocó la cancelación de numerosos servicios vespertinos. Los pasajeros a bordo recibieron instrucciones de permanecer en los vagones mientras se evaluaba la situación.

Por su parte, East Midlands Railway señaló que sus servicios entre Londres St Pancras y Leicester también se vieron afectados y que los trenes no podrían operar hacia ni desde Londres durante el resto de la tarde. La compañía aconsejó a sus pasajeros no viajar. La Policía de Bedfordshire instó a la ciudadanía a revisar sus itinerarios antes de desplazarse y a prever tiempo adicional considerable.