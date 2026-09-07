Se congela el diálogo entre Cuba y Estados Unidos; la isla acumula pérdidas por bloqueo

Cuba denunció este lunes que el embargo estadounidense le provocó pérdidas por más de 8.000 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una "cifra récord" que, según el gobierno, ni siquiera refleja el impacto del bloqueo petrolero aplicado por Washington.

El cálculo, presentado por el canciller Bruno Rodríguez de cara a la votación anual sobre el embargo en la Asamblea General de la ONU en octubre, asciende a 8.083 millones de dólares y supera en 7% el récord reportado un año antes.

"La cifra no incluye los daños del cerco energético ni de las sanciones secundarias", afirmó Rodríguez, en referencia a las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump este año.

Desde enero, Washington amenaza con sancionar a los países que suministren combustible a Cuba. A esa presión se sumó en mayo un régimen de sanciones secundarias dirigido contra empresas extranjeras que mantienen vínculos comerciales con la isla, provocando la salida de numerosas compañías de los sectores del turismo y la minería.

"Falta de voluntad"

El canciller denunció el impacto del endurecimiento reciente de las sanciones, que han profundizado la crisis energética con apagones que superan en ocasiones las 60 horas consecutivas, afectando servicios como el transporte, el agua y la atención sanitaria. Asimismo, citó el aumento de la mortalidad infantil, que pasó de 4 por cada 1.000 nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025.

El canciller Bruno Rodríguez cifró en ocho mil 083 millones las pérdidas por el embargo estadunidense. Europa Press

Rodríguez confirmó que Cuba mantiene canales de comunicación con el Departamento de Estado, aunque descartó avances por "falta de voluntad" del gobierno de Estados Unidos. Cuestionó además que no se ha concretado la mayor parte de los 100 millones de dólares en asistencia humanitaria prometidos en mayo por el Secretario de Estado Marco Rubio.

"Paradoja"

La fuerte presión de Washington coincide con un aumento sin precedentes de las compras cubanas en Estados Unidos. Según datos de la oficina del censo estadounidense, Cuba importó mercancías por 149 millones de dólares en julio, el mayor monto mensual registrado desde 1992. Entre enero y julio de este año, las compras sumaron 674 millones de dólares.

En paralelo, el gobierno cubano aprobó la apertura a la gestión privada de sectores como gasolineras y bancos. Actualmente, más de 15.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) operan en la isla y emplean a más de un tercio de la población activa.