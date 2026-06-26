Asume Roberto Lazzeri la conducción de la Embajada de México en Estados Unidos

En un acto estratégico para la política exterior, Roberto Lazzeri Montaño asumió formalmente la conducción de la Embajada de México en los Estados Unidos. El diplomático mexicano inició sus gestiones oficiales en Washington, D.C., tras presentar sus cartas credenciales ante la jefa de Protocolo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mónica Crowley. Con este paso, el representante de México quedó plenamente habilitado para iniciar los contactos formales con las autoridades estadounidenses y se encuentra en vísperas de presentar sus credenciales definitivas ante el presidente Donald Trump.

El nombramiento de Lazzeri Montaño fue propuesto originalmente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y ratificado por el Senado de la República el pasado 10 de junio. Tras su arribo a la capital estadounidense el 23 de junio, el nuevo embajador ha tomado las riendas de una de las misiones diplomáticas más complejas y de mayor relevancia para el Estado mexicano, fundamentada en una histórica relación bilateral iniciada formalmente el 12 de diciembre de 1822. Actualmente, este vínculo se sustenta en una frontera común de más de 3 mil 100 kilómetros, una profunda integración económica y una comunidad de más de 40 millones de personas de origen mexicano en territorio estadounidense.

La gestión del embajador Lazzeri mantendrá una línea de continuidad con las prioridades de la política exterior mexicana, enfocadas en consolidar una relación binacional sólida y de largo plazo.

Los ejes rectores de su plan de trabajo se centrarán en la protección de las comunidades mexicanas en el exterior, el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad y migración, así como la expansión de los flujos de comercio e inversión para consolidar a América del Norte como una región altamente competitiva.

Respecto a los desafíos compartidos, el embajador Lazzeri Montaño destacó que “la densidad de nuestra relación, su escala económica y su profundidad humana exigen una cooperación constante”.

Bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua y responsabilidad compartida, la representación diplomática buscará generar beneficios tangibles para ambos pueblos en un entorno internacional en transformación. Con esta nueva conducción, el Gobierno de México destacó su compromiso de mantener una interlocución estratégica basada en la certidumbre y una visión compartida de futuro.