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ágora alcanza un récord de 19 reconocimientos en los SABRE Awards Latin America 2026

Un año después de ser elegida la mejor agencia de América Latina, ágora vuelve a ser protagonista de los premios que organiza PRovoke Media. 

Por: Kevin Alducin

Latin America SABRE Awards 2026
Latin America SABRE Awards 2026

ágora, la agencia de Gestión de la Reputación, Brand & Consumer Engagement y Asuntos Públicos del ecosistema Untold, alcanzó un récord de 19 reconocimientos en los SABRE Awards Latin America 2026 y se ubicó como la segunda agencia más premiada de la región.

Organizados por PRovoke Media, los SABRE Awards distinguen cada año los trabajos más destacados de la industria de la comunicación y las relaciones públicas, y son considerados entre los reconocimientos más prestigiosos del sector a nivel global.

Los casos reconocidos fueron desarrollados por los equipos de ágora en México, Colombia, Brasil y Argentina para clientes como Skeelo, Essity, 3M Scotch, Casa de la Amistad, Syngenta, SABA, EGADE, Grupo Xcaret, Johnson & Johnson MedTech, Scotch-Brite, Bristol Myers Squibb, Red Bull, Ipê, Naranja X, entre otros.

Este resultado refleja una manera de trabajar que entiende a los clientes como socios con quienes explorar preguntas complejas y construir soluciones relevantes. También reconoce el talento de equipos que generan confianza, promueven la inteligencia colectiva y crean espacios donde las personas pueden escuchar, preguntar, desafiarse y desarrollar juntas las mejores ideas.

ágora (agencia del ecosistema Untold) brinda servicios de comunicación estratégica en todo el continente americano, con oficinas y equipos propios en Estados Unidos, México y Centroamérica, Colombia y la Región Andina, Brasil, Perú, Argentina y el Cono Sur. Trabaja para más de cien clientes y su liderazgo regional está integrado por Rogelio Blanco, Alan Luviano, Elisenda Casellas, Guillermo de la Torre, Camila Gómez, Everton Schultz, Nathalie Folco, Alejandra Martínez y Pablo Sánchez Liste. En 2025 fue elegida como la mejor agencia de América Latina y una de las cinco mejores agencias para trabajar, ambas distinciones otorgadas por PROvoke Media en los SABRE Awards.

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