UIF bloquea cuentas de 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas, tras detectar operaciones financieras con elementos de riesgo relacionadas con proveedores electorales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la medida se tomó como resultado de diversos análisis financieros realizados por la UIF, en el marco de sus atribuciones para prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la dependencia, los movimientos identificados presentan características que ameritan una revisión por parte de las autoridades competentes.

Además de incorporar a las 40 personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR)”, mencionó.

El objetivo es que la Fiscalía realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a la ley, si existen responsabilidades derivadas de las operaciones financieras detectadas.

Cuartoscuro

¿Qué implica que la UIF incluya a personas en la lista de bloqueados?

La UIF aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad.

La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”, explicó en un comunicado.

Asimismo, señaló que las personas incorporadas cuentan con mecanismos de defensa y con la garantía de audiencia establecidos en la legislación aplicable.

La dependencia también reiteró que sus acciones se realizan bajo los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos de las personas involucradas.

Con estas medidas, la UIF busca reforzar la detección de operaciones financieras de riesgo y la coordinación con otras autoridades para investigar posibles movimientos de recursos de procedencia ilícita.