¡Peso cae! Precio del dólar hoy 28 de abril de 2026

El peso mexicano se deprecia este martes frente al dólar, en medio de un avance global de la divisa estadunidense y la cautela de los inversionistas ante una semana clave marcada por decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales, incluida la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés).

La moneda mexicana cotiza en 17.4160 unidades por dólar, lo que representa una pérdida de 0.23% respecto al precio de referencia del lunes, reflejando la aversión al riesgo en los mercados internacionales.

Decisiones de los Bancos Centrales y tensiones geopolíticas

Aunque los analistas pronostican que la mayoría de los bancos centrales mantendrán sin cambios sus tipos de interés, la atención del mercado está estrictamente fijada en las proyecciones económicas. Específicamente, se busca conocer la lectura de los funcionarios sobre cómo las tensiones y la guerra en Medio Oriente podrían impactar en:

El control de la inflación global.

El ritmo de crecimiento económico mundial.

Banco de Japón mantiene sus tasas

Como preámbulo a las decisiones de la semana, el Banco de Japón (BOJ) dio a conocer su postura monetaria:

Tasa de interés: Se mantuvo en el 0.75% a corto plazo, cumpliendo con las previsiones del mercado.

Perspectivas: A pesar de la decisión mayoritaria, el debate interno está creciendo, ya que tres de los nueve miembros del consejo directivo propusieron comenzar a subir los costos de financiación.

Precio del dólar en bancos de México

Si necesitas realizar operaciones de compra o venta, así cotiza el dólar en México hoy 28 de abril de 2026* en las principales ventanillas bancarias este martes:

BBVA México - 16.57 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.57 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banamex - 16.88 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.88 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Banorte - 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:36 horas

Con información de Reuters

vjcm