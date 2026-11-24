La Navidad está cada vez más cerca y con ella llegan eventos que nos permiten disfrutar de esta temporada de una manera especial. Uno de ellos es Brilla Fest 2026, que regresará a Atlixco, Puebla, con una propuesta llena de luces, escenarios temáticos y actividades para toda la familia.

Este año, el evento será en el Centro de Convenciones de Atlixco, un espacio que se transformará en un escenario navideño con personajes, atracciones y experiencias inmersivas. Si estás buscando un plan diferente para salir de la rutina y disfrutar del ambiente decembrino, esta puede ser una buena alternativa.

Foto: Facebook BrillaFest

Entre sus principales atractivos se encuentra el desfile de Nikolaus, además de recorridos iluminados, espectáculos y espacios diseñados para tomar fotografías. Te contamos qué podrás encontrar, cuándo visitar el festival y cuánto cuestan las entradas.

¿Qué actividades y atracciones hay en Brilla Fest 2026?

Uno de los espectáculos principales será el desfile de Nikolaus, una presentación que reunirá carros alegóricos, música en vivo, bailarines, acrobacias y personajes caracterizados con motivos navideños. Se trata de uno de los momentos más llamativos del festival, pensado para que chicos y grandes disfruten de un recorrido lleno de entretenimiento.

Foto: Facebook BrillaFest

Otra de las experiencias que podrás conocer es el Bosque Encantado, un espacio que combina iluminación y tecnología para crear escenarios fantásticos. En esta atracción, los visitantes podrán utilizar lentes especiales para descubrir imágenes en tercera dimensión, mientras recorren distintos rincones decorados para la ocasión.

La aventura continúa en el Expreso Nikolaus, un tren que llevará a los asistentes hasta el "Jardín de los Deseos". Este lugar contará con un árbol navideño ubicado sobre un lago, una de las postales que promete llamar la atención de quienes visiten el festival.

Foto: Facebook BrillaFest

También habrá oportunidad de conocer al Oso de Brilla y atravesar el Túnel Boreal, una instalación con efectos visuales y un recorrido giratorio que busca crear la sensación de estar dentro de un mundo fantástico.

Mercadito navideño en Brilla Fest

Además de los espectáculos y atracciones, el festival contará con un mercadito navideño en el que encontrarás diferentes opciones para comer y beber durante tu visita.

En este espacio también habrá puestos de gelatinas artísticas, accesorios para mascotas y diversos artículos que podrás adquirir como recuerdo o para regalar durante las fiestas decembrinas.

Una de las ventajas es que Brilla Fest es pet friendly, por lo que podrás asistir acompañado de tu mascota y compartir con ella parte de esta experiencia navideña.

Por otra parte, quienes compren el acceso VIP podrán disfrutar de un área exclusiva, donde recibirán una copa de vino espumoso y un aperitivo.

Foto: Facebook BrillaFest

¿Cuándo inicia Brilla Fest 2026 en Atlixco?

De acuerdo con la información compartida por los organizadores, Brilla Fest 2026 comenzó el 13 de noviembre y permanecerá hasta el 2 de enero de 2027.

Las funciones estarán disponibles principalmente los fines de semana y durante el periodo vacacional. Sin embargo, habrá una temporada con actividades todos los días: del 17 de diciembre al 2 de enero, con excepción del 24 y 31 de diciembre.

¿Cuánto cuestan los boletos para Brilla Fest 2026?

Si estás pensando en visitar este festival navideño, toma en cuenta que habrá tres modalidades de acceso, cada una con diferentes experiencias y atracciones incluidas.

De acuerdo con la página oficial del evento, los precios de los boletos van de los 400 a los mil 100 pesos por persona, dependiendo del paquete que elijas.

Por ello, antes de comprar tus entradas, es recomendable revisar qué incluye cada modalidad para seleccionar la que mejor se adapte a tu presupuesto y a las actividades que quieras disfrutar.

Foto: Facebook BrillaFest

¿Dónde estará Brilla Fest 2026 y cómo llegar?

En esta edición, el festival cambiará de ubicación y tendrá como sede el Centro de Convenciones de Atlixco, Puebla.

Este municipio se encuentra a menos de tres horas de la Ciudad de México, por lo que puede convertirse en una opción para organizar una escapada de fin de semana y aprovechar para conocer otros atractivos de la región.

Si quieres vivir una experiencia diferente durante las fiestas decembrinas, Brilla Fest 2026 reunirá espectáculos, luces, recorridos temáticos y actividades para disfrutar en compañía de familiares, amigos o incluso de tu mascota. ¡Prepara tu mejor outfit navideño y déjate sorprender por la magia de esta temporada!