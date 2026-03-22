¿Quién es Seo In Guk? El protagonista de Un novio por suscripción que viene a México es también llamado “el rey de los besos” en el mundo de los kdramas. El actor de 38 años tiene un largo historial en la actuación, por eso no es casualidad que entre sus muchos proyectos recientes, uno de ellos sea hacer fanmeetings en el mundo, nuestro país incluido.

Seo In Guk ha construido una carrera sólida tanto en la música como en la actuación, y ha sido bautizado por fans y medios como el “rey de los besos” por la química y naturalidad que proyecta en sus escenas románticas.

Este apodo no surgió de la nada, ya que muchos de sus trabajos se volvieron virales y marcaron tendencia en redes sociales. Sus besos en pantalla suelen ser comentados por su naturalidad, alejados de la timidez tradicional que caracterizaba a muchos dramas de años anteriores.

Si lo viste en Un novio por suscripción junto a Jisoo de BLACKPINK y te enamoraste, ¿sabías que estará en México pronto?

Seo In Guk Instagram @seo_cccc

Seo In Guk: cantante nacido en un reality

Seo In Guk nació el 23 de octubre de 1987 en Ulsan, Corea del Sur. Antes de convertirse en actor, su primer gran sueño fue la música. Su salto a la fama llegó en 2009, cuando participó en la primera temporada del programa de talentos “Superstar K”, producido por el canal Mnet.

El formato, similar a otros concursos internacionales de canto, buscaba descubrir nuevas voces para la industria del K-pop. Seo In Guk no solo participó: ganó la competencia. Su victoria fue ampliamente cubierta por medios coreanos y marcó oficialmente su debut en la industria musical.

Tras el programa, lanzó sencillos y comenzó a construir una base de seguidores que lo reconocían por su voz potente y emotiva.

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Seo In Guk: de cantante a actor

Aunque comenzó como cantante, Seo In Guk pronto amplió su horizonte artístico. A principios de la década de 2010 empezó a recibir oportunidades en televisión.

Como ocurre con muchos idols y cantantes que dan el salto a la actuación, su talento fue inicialmente cuestionado por parte del público; sin embargo, sus interpretaciones lograron cambiar esa percepción.

Su consolidación como actor llegó en 2012 con el drama Reply 1997, parte de la franquicia “Reply”, que se convirtió en un fenómeno cultural en Corea del Sur por su enfoque nostálgico en la juventud de los años noventa.

La crítica especializada y diversos medios destacaron la química entre Seo In Guk y la actriz Jung Eun Ji, así como la intensidad emocional de su personaje.

Reply 1997 es considerado por analistas de la industria como uno de los dramas que ayudaron a redefinir el romance juvenil en la televisión coreana, y el papel de Seo In Guk fue clave en ese éxito.

En 2016 protagonizó Louie, el rey de las compras, una comedia romántica donde interpretó a un heredero que pierde la memoria y aprende a vivir de manera sencilla. En 2018, Seo In Guk mostró una faceta más compleja en La sonrisa se ha ido de tus ojos, adaptación coreana de una serie japonesa.

Seo In Guk: fama internacional

El crecimiento global de los kdramas en plataformas de streaming ha permitido que actores como Seo In Guk alcancen audiencias fuera de Asia. Servicios internacionales han incorporado varios de sus títulos a sus catálogos, facilitando que fans de América Latina, Europa y otras regiones descubran su trabajo.

Uno de los kdramas más populares de Seo In Guk a nivel internacional es Fatalidad a tu servicio, donde actuó junto a Park Bo Young. El drama combinó fantasía y romance, y volvió a poner en primer plano la intensidad de sus escenas románticas.

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Seo In Guk en México

Seo In Guk estará presentándose en México el próximo 24 de marzo en La Maraka en CDMX, con su fanmeeting “Two sides”. Es la primera vez que el actor visita nuestro país y otras regiones de Latinoamérica.

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Reply 1997: ideal para quienes buscan romance juvenil y nostalgia noventera.

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Seo In Guk es mucho más que el “rey de los besos” de los kdramas, ha demostrado versatilidad, evolución artística y una conexión constante con su audiencia. ¡No te pierdas su fanmeeting en CDMX!