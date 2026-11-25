Antes de convertirse en una de las cantantes mexicanas más reconocidas del pop, Paty Cantú contempló ejercer una profesión alejada de los escenarios. La intérprete de “Afortunadamente no eres tú” ingresó a la universidad con la intención de estudiar Derecho.

Aunque desde joven tenía interés por la música, la compositora también quiso obtener un título universitario. Durante sus primeros años de formación profesional intentó mantener ambas actividades, pero las exigencias académicas y laborales terminaron por modificar sus planes.

¿Por qué Paty Cantú dejó de estudiar Derecho?

El ingreso de Paty Cantú a la universidad coincidió con una de las primeras oportunidades importantes de su trayectoria artística. La cantante recibió una oferta para firmar un contrato discográfico cuando apenas comenzaba su preparación como futura abogada.

Aceptar la propuesta implicaba asumir responsabilidades profesionales que dificultaban su asistencia a clases. Sin embargo, Cantú no abandonó sus estudios de inmediato, sino que buscó una alternativa que le permitiera avanzar en la universidad mientras comenzaba a trabajar en la industria musical.

De acuerdo con lo que ha contado la propia cantante en entrevistas, una de las opciones que encontró consistía en preparar las materias desde casa y acudir a presentar sus exámenes en otra universidad ubicada en la Ciudad de México.

El sistema le daba mayor flexibilidad para organizar sus horarios, pero también la obligaba a estudiar por su cuenta contenidos que requerían explicaciones especializadas. Una de las asignaturas que recuerda por su dificultad es Derecho romano.

La intérprete descubrió que podía memorizar información para presentar una evaluación, pero comprender cómo utilizar esos conocimientos en situaciones concretas era un desafío distinto. La falta de acompañamiento académico complicaba su aprendizaje, sobre todo cuando debía resolver ejercicios relacionados con la práctica jurídica.

El problema, según ha explicado, no se limitaba a conseguir buenas calificaciones. Su preparación como abogada requería tiempo para desarrollar habilidades que difícilmente podía adquirir mientras atendía los compromisos derivados de su trabajo en la música.

Cantú terminó por abandonar la licenciatura y concentró sus esfuerzos en su proyecto artístico, una decisión que marcaría el inicio de una trayectoria en la que también encontraría oportunidades para desarrollarse como compositora.

Paty Cantú comenzó a estudiar Derecho antes de recibir su primer contrato discográfico y dedicarse a la música. IG patycantu

Paty Cantú y sus primeros años en la industria musical

El público comenzó a identificar a Paty Cantú como integrante de Lu, el dúo de pop que formó junto a Mario Sandoval y que adquirió popularidad durante la primera década de los años 2000.

La agrupación consiguió colocar canciones como “Por besarte”, “Duele” y “La vida después de ti” entre sus temas más reconocidos. Su propuesta musical estuvo centrada en las relaciones sentimentales, las rupturas amorosas y las experiencias personales.

Esta etapa permitió a Cantú desarrollar su faceta como intérprete y compositora antes de asumir la responsabilidad de construir un proyecto musical bajo su propio nombre, con una propuesta distinta a la que había trabajado junto a Sandoval.

Tras la separación de Lu, la cantante inició su trayectoria como solista y en 2009 presentó “Me quedo sola”, su primer álbum de estudio. La producción incluyó canciones como “Déjame ir” y “No fue suficiente”.

Posteriormente llegaron otros discos que ampliaron su presencia dentro del pop mexicano, entre ellos “Afortunadamente no eres tú”, “Corazón bipolar” y “#333”. A través de estas producciones, la artista incorporó diferentes sonidos y colaboraciones con otros intérpretes.

Su trabajo dentro de la industria también se extendió más allá de las grabaciones y las presentaciones en vivo. La escritura de canciones se convirtió en una actividad central de su carrera, tanto para sus propios proyectos como para otros artistas.

Paty Cantú intentó compaginar sus estudios de Derecho con los compromisos profesionales que surgieron tras firmar su contrato discográfico. IG patycantu

¿Qué estudió Paty Cantú después de abandonar Derecho?

Dejar la licenciatura no significó que Paty Cantú renunciara a continuar con su preparación académica. Una vez que orientó su vida profesional hacia el entretenimiento, buscó alternativas educativas relacionadas con las actividades que ya realizaba dentro de la industria discográfica.

La cantante ha contado que posteriormente estudió producción y composición musical en línea, dos áreas que le permitieron continuar su formación sin tener que ajustarse a los horarios de una carrera universitaria presencial.

Paty Cantú inició su trayectoria musical como integrante del dúo Lu, antes de lanzar su proyecto como solista. IG saboresanpedro

La composición musical comprende aspectos como la construcción de melodías, la estructura de las canciones y la relación entre las letras y los arreglos. Por otro lado, la producción abarca distintas etapas del proceso creativo y de grabación.

Ambas disciplinas están relacionadas con actividades que Cantú ha desempeñado durante su trayectoria profesional. Además de interpretar sus propias canciones, la artista ha participado en la creación de temas para otros cantantes y proyectos musicales.