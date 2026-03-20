Los memes más icónicos de Chuck Norris, el personaje indestructible de las redes sociales

La mañana de este viernes, se anunció la muerte de Chuck Norris, actor y leyenda de las artes marciales, ocurrida la mañana del 19 de marzo. Esta celebridad deja atrás una larga lista de películas y series de televisión, pero también, inolvidables memes.

Nacido en 1940, Carlos Ray Norris inició su carrera en las artes marciales. De hecho, fue campeón de karate antes de incursionar en el entretenimiento. Justamente, esta formación dio pie a su imagen de peleador que trasladó a la pantalla.

Su mayor popularidad en el cine llegó en las décadas de 1970 y 1980, con películas de acción donde interpretaba a héroes solitarios y justicieros. Una de las más recordadas y emblemáticas fue “El regreso de dragón”, donde compartió créditos con Bruce Lee.

En ella surgió la escena que marcó su carrera y contribuyó a convertirlo en una leyenda: la pelea entre Chuck Norris y Bruce Lee en el Coliseo Romano. Posteriormente, la serie “Walker, Ranger de Texas” lo consolidó como un ícono de la cultura popular.

Pero esto no se quedó en la pantalla, sino que dio un salto al internet y las redes sociales. En la década de los 2000, la imagen de Chuck Norris se viralizó a través de los “Chuck Norris Facts”, una serie de memes que lo retrataban como “inmortal”.

Los memes fueron tan populares que se mantienen vigentes, pero, ¿cómo se convirtió Norris en material de internet?

¿Cómo se convirtió Chuck Norris en meme?

La imagen de Chuck Norris como alguien “inmortal” en memes tiene mucho que ver con los personajes que interpretó a lo largo de su vida. Estos hombres fuertes, prácticamente invencibles, le dieron una imagen de fuerza exagerada que fue reinterpretada en forma de humor.

Fue a inicios de la década de los 2000 cuando aparecieron los “Chuck Norris Facts” en foros y comunidades en línea y más tarde se popularizaron en plataformas como 4chan, como una parodia de memes similares con la imagen de Vin Diesel.

Sin embargo, rápidamente terminaron centrándose en Norris. En los memes, se muestra su imagen acompañada de afirmaciones que exageran su fuerza o habilidades que rayan en lo imposible, como: “Chuck Norris no hace flexiones, empuja la Tierra hacia abajo”.

Con el tiempo, se convirtieron en uno de los primeros grandes fenómenos virales globales, consolidando al actor como una figura de acción y un personaje viral.

No hay mejor forma de recordar a Chuck Norris que con su legado. Además de sus películas y series, los memes se convirtieron en parte de su historia. Recordémoslo con la recopilación que encuentras entrando a la imagen principal.