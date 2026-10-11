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Harry y Meghan tendrán su primer acto público tras volver al Reino Unido

Harry y Meghan realizarán su primer compromiso público juntos desde que regresaron a vivir al Reino Unido.

Por: Paola Jiménez

La pareja apostó por una agenda social y filantrópica.
La pareja hará su primera aparición pública en Reino UnidoReuters

El príncipe Harry y Meghan Markle retomarán juntos su agenda pública en el Reino Unido con una visita a Nottingham la próxima semana, la primera aparición oficial de la pareja desde que volvió a establecerse en el país a finales de agosto, según informaron este domingo medios británicos.

El duque y la duquesa de Sussex visitarán Nottingham, en el centro de Inglaterra, indicaron esos medios, entre ellos The Sunday Times.

Aunque circulan versiones sobre una posible separación, Harry y Meghan no han anunciado públicamente el fin de su matrimonio ni han confirmado un proceso de divorcio.
Reuters

Desde que regresaron al Reino Unido con sus hijos, Archie y Lilibet, tras seis años en Estados Unidos, Harry y Meghan se han mantenido relativamente discretos, si bien el hijo menor del rey Carlos III ha participado en varios eventos públicos para organizaciones de caridad que él apoya.

Meghan, en tanto, continúa con su marca de productos de "lifestyle". El domingo, publicó en su cuenta en Instagram una foto en la que aparece tomando el té con la nobel de la paz Malala Yousafzai, con motivo del Día Internacional de las Niñas.

(FILES) Britain's Prince Harry (R), Duke of Sussex, speaks with his wife Meghan Markle while attending a show during a visit to the National Centre for the Arts in Bogota on August 15, 2024. Prince Harry and his wife Meghan, who cut ties with the British royal family in 2020, are moving back to the United Kingdom, British press reported on August 19, 2026. (Photo by RAUL ARBOLEDA / AFP)
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Harry y Meghan abandonaron repentinamente el Reino Unido en 2020, en un contexto de tensiones con la familia real, de la que ya no son miembros activos.

Poco después de su regreso, el Palacio de Buckingham recordó que si la pareja participaba en actos caritativos lo haría "a título privado".

El príncipe y Meghan estarían por regresar a Reino Unido
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En Nottingham, visitarán tres organizaciones locales que ayudan a los jóvenes a través del cine, la música y el deporte, y que luchan contra la pobreza, según The Sunday Times.

El rotativo, citando a alguien cercano a Harry y Meghan, apuntó que los duques no estarán invitados a la tradicional reunión navideña de la familia real en la residencia del rey Carlos III en Sandringham, en el este de Inglaterra, pero que pasarán las fiestas de fin de año en California.

Con información de AFP.

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