Harry y Meghan tendrán su primer acto público tras volver al Reino Unido

El príncipe Harry y Meghan Markle retomarán juntos su agenda pública en el Reino Unido con una visita a Nottingham la próxima semana, la primera aparición oficial de la pareja desde que volvió a establecerse en el país a finales de agosto, según informaron este domingo medios británicos.

El duque y la duquesa de Sussex visitarán Nottingham, en el centro de Inglaterra, indicaron esos medios, entre ellos The Sunday Times.

Reuters

Desde que regresaron al Reino Unido con sus hijos, Archie y Lilibet, tras seis años en Estados Unidos, Harry y Meghan se han mantenido relativamente discretos, si bien el hijo menor del rey Carlos III ha participado en varios eventos públicos para organizaciones de caridad que él apoya.

Meghan, en tanto, continúa con su marca de productos de "lifestyle". El domingo, publicó en su cuenta en Instagram una foto en la que aparece tomando el té con la nobel de la paz Malala Yousafzai, con motivo del Día Internacional de las Niñas.

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Harry y Meghan abandonaron repentinamente el Reino Unido en 2020, en un contexto de tensiones con la familia real, de la que ya no son miembros activos.

Poco después de su regreso, el Palacio de Buckingham recordó que si la pareja participaba en actos caritativos lo haría "a título privado".

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En Nottingham, visitarán tres organizaciones locales que ayudan a los jóvenes a través del cine, la música y el deporte, y que luchan contra la pobreza, según The Sunday Times.

El rotativo, citando a alguien cercano a Harry y Meghan, apuntó que los duques no estarán invitados a la tradicional reunión navideña de la familia real en la residencia del rey Carlos III en Sandringham, en el este de Inglaterra, pero que pasarán las fiestas de fin de año en California.

Con información de AFP.