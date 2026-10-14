Revelan parte médico del papa León XIV tras cirugía por cáncer de pulmón

El papa León XIV presenta una evolución postoperatoria normal y favorable después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido para tratar un adenocarcinoma pulmonar, informó este miércoles la Oficina de Prensa del Vaticano.

De acuerdo con el parte médico, el pontífice se sometió por la mañana a los análisis de sangre y estudios de control programados después de la operación. Los resultados confirmaron que su recuperación avanza dentro de los parámetros esperados para este tipo de procedimiento.

Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada", señaló el comunicado difundido por los médicos que supervisan su recuperación.

El Vaticano también informó que el jefe de la Iglesia católica ya comenzó con sesiones de fisioterapia respiratoria, una medida habitual tras este tipo de cirugías para favorecer la recuperación de la función pulmonar y prevenir complicaciones.

Los médicos continúan monitoreando de forma permanente su estado de salud mientras permanece bajo observación.

León XIV, de 71 años, fue intervenido quirúrgicamente el martes tras ser diagnosticado con un adenocarcinoma, un tipo de cáncer que afecta el tejido pulmonar.

Durante la operación, los especialistas extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida, considerada menos invasiva que los procedimientos tradicionales.

Hasta el momento, el Vaticano no ha informado sobre cambios en la agenda papal ni sobre el tiempo estimado de recuperación.