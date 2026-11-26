Conciertos de diciembre 2026 en CDMX: Bruno Mars, Los Bukis, Ricardo Arjona, Gorillaz y más
Diciembre viene cargado con los últimos shows en vivo que se realizarán en la Ciudad de México; ¿a cuáles irás?
Diciembre de 2026 llega con una amplia agenda de conciertos en la Ciudad de México. Durante las últimas semanas del año, artistas nacionales e internacionales se presentarán en distintos recintos de la capital para ofrecer espectáculos que sin duda darán de qué hablar.
Si quieres cerrar el año disfrutando de música en vivo, aquí te compartimos la lista de conciertos que habrá en la CDMX durante diciembre, con sus respectivas fechas y sedes.
Conciertos de diciembre 2026 en CDMX
Estadio GNP
Bruno Mars – 3, 4, 7, 8 y 11 de diciembre
Los Bukis – 12 de diciembre
Maná – 16 y 17 de diciembre
Panteón Rococó – 26 de diciembre
Palacio de los Deportes
Caifanes – 4, 5 y 6 de diciembre
Gorillaz – 11 de diciembre
División Minúscula – 18 de diciembre
Pabellón del Palacio de los Deportes
La Esfinge – 4 y 5 de diciembre
Estadio Banorte
Ricardo Arjona – 19 y 20 de diciembre
Autódromo Hermanos Rodríguez
SimiFest- 5 de diciembre
Auditorio Nacional
Yuri – 1 de diciembre
Emmanuel – 3 de diciembre
David Bisbal – 4 de diciembre
Jesse & Joy – 6 de diciembre
María José – 10 y 11 de diciembre
Silvana Estrada – 12 de diciembre
Lunario del Auditorio Nacional
Junior Klan – 4 de diciembre
Insulini – 6 de diciembre
San Venus – 13 de diciembre
Clubz – 15 de diciembre
Paulina Goto – 16 de diciembre
Kaia Lana – 17 de diciembre
Fernando Delgadillo – 18 de diciembre
Deja Vu Retro Experience – 19 de diciembre
Javiera Mena – 20 de diciembre
Arena Ciudad de México
Humbe – 3 y 4 de diciembre
Bronco – 5 de diciembre
Óscar D’León – 11 de diciembre
Camila – 16 de diciembre
Banda MS – 18 y 19 de diciembre
Estadio Ciudad de los Deportes
Ed Sheeran – 11 de diciembre
La Maraka
Moenia – 2 y 15 de diciembre
Kalimba – 3 y 5 de diciembre
Laureano Brizuela – 4 de diciembre
Tony Vega y Adolescent’s Orquesta – 8 y 9 de diciembre
Francisco Céspedes – 11 de diciembre
Los Terrícolas de Néstor Daniel – 12 de diciembre
Los Panchos – 13 de diciembre
Los Van Van – 14 de diciembre
Maelo Ruiz – 17 y 18 de diciembre
Willie González – 17 de diciembre
Fernando Delgadillo y Alejandro Filio – 19 de diciembre
Estadio Fray Nano
BABYMETAL – 12 de diciembre
Velódromo Olímpico
Atarashii Gakko! – 8 de diciembre
Slaughter to Prevail – 20 de diciembre
Pepsi Center
T3R Elemento – 19 de diciembre
Auditorio BB
Tarja Turunen – 9 de diciembre
Frente Cumbiero y Sonido Gallo Negro – 19 de diciembre
Foro Puebla
Natalia Lacunza – 5 de diciembre
Teatro Metrópolitan
Eslabón Armado – 2 de diciembre
Aterciopelados – 10 de diciembre