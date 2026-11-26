Diciembre de 2026 llega con una amplia agenda de conciertos en la Ciudad de México. Durante las últimas semanas del año, artistas nacionales e internacionales se presentarán en distintos recintos de la capital para ofrecer espectáculos que sin duda darán de qué hablar.

Si quieres cerrar el año disfrutando de música en vivo, aquí te compartimos la lista de conciertos que habrá en la CDMX durante diciembre, con sus respectivas fechas y sedes.

Conciertos de diciembre 2026 en CDMX

Estadio GNP

Bruno Mars – 3, 4, 7, 8 y 11 de diciembre

Los Bukis – 12 de diciembre

Maná – 16 y 17 de diciembre

Panteón Rococó – 26 de diciembre

Spotify

Palacio de los Deportes

Caifanes – 4, 5 y 6 de diciembre

Gorillaz – 11 de diciembre

División Minúscula – 18 de diciembre

Foto de FB: Gorillaz

Pabellón del Palacio de los Deportes

La Esfinge – 4 y 5 de diciembre

Estadio Banorte

Ricardo Arjona – 19 y 20 de diciembre

Foto: Instagram ricardoarjona

Autódromo Hermanos Rodríguez

SimiFest- 5 de diciembre

Auditorio Nacional

Yuri – 1 de diciembre

Emmanuel – 3 de diciembre

David Bisbal – 4 de diciembre

Jesse & Joy – 6 de diciembre

María José – 10 y 11 de diciembre

Silvana Estrada – 12 de diciembre

David Bisbal IG

Lunario del Auditorio Nacional

Junior Klan – 4 de diciembre

Insulini – 6 de diciembre

San Venus – 13 de diciembre

Clubz – 15 de diciembre

Paulina Goto – 16 de diciembre

Kaia Lana – 17 de diciembre

Fernando Delgadillo – 18 de diciembre

Deja Vu Retro Experience – 19 de diciembre

Javiera Mena – 20 de diciembre

Arena Ciudad de México

Humbe – 3 y 4 de diciembre

Bronco – 5 de diciembre

Óscar D’León – 11 de diciembre

Camila – 16 de diciembre

Banda MS – 18 y 19 de diciembre

Humbe

Estadio Ciudad de los Deportes

Ed Sheeran – 11 de diciembre

La Maraka

Moenia – 2 y 15 de diciembre

Kalimba – 3 y 5 de diciembre

Laureano Brizuela – 4 de diciembre

Tony Vega y Adolescent’s Orquesta – 8 y 9 de diciembre

Francisco Céspedes – 11 de diciembre

Los Terrícolas de Néstor Daniel – 12 de diciembre

Los Panchos – 13 de diciembre

Los Van Van – 14 de diciembre

Maelo Ruiz – 17 y 18 de diciembre

Willie González – 17 de diciembre

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio – 19 de diciembre

Estadio Fray Nano

BABYMETAL – 12 de diciembre

Velódromo Olímpico

Atarashii Gakko! – 8 de diciembre

Slaughter to Prevail – 20 de diciembre

Pepsi Center

T3R Elemento – 19 de diciembre

Auditorio BB

Tarja Turunen – 9 de diciembre

Frente Cumbiero y Sonido Gallo Negro – 19 de diciembre

Foro Puebla

Natalia Lacunza – 5 de diciembre

Teatro Metrópolitan

Eslabón Armado – 2 de diciembre

Aterciopelados – 10 de diciembre