La música, las tradiciones y el ambiente navideño volverán a Chignahuapan, Puebla, con una de sus celebraciones más esperadas. La Feria Internacional del Árbol y la Esfera llegará a su edición número 30 con una cartelera que reúne a exponentes del regional mexicano, espectáculos familiares y actividades para quienes desean disfrutar de la temporada decembrina.

El Complejo Cultural y Deportivo de Chignahuapan será la sede de los conciertos, que representan una alternativa para quienes buscan un plan prenavideño. Si tienes pensado visitar este Pueblo Mágico, te compartimos las fechas de los conciertos, los precios de los boletos y las actividades que formarán parte de la festividad.

La Feria del Árbol y la Esfera 2026 en Chignahuapan cumple 30 años este 2026. IG juanriveratrejo_chg

¿Cuándo es la Feria del Árbol y la Esfera 2026 en Chignahuapan?

La Feria Internacional del Árbol y la Esfera 2026 se llevará a cabo del viernes 27 de noviembre al domingo 6 de diciembre. Durante diez días, Chignahuapan, Pueblo Mágico de la Sierra Norte de Puebla, recibirá a turistas interesados en sus tradiciones artesanales, actividades navideñas y espectáculos musicales.

Esta celebración alcanza su edición número 30 y representa una de las festividades más importantes del municipio, reconocido por la fabricación de esferas navideñas de vidrio soplado.

El Complejo Cultural y Deportivo, ubicado en el barrio de Teoconchila, será el recinto principal de los conciertos. De acuerdo con los organizadores, las presentaciones comenzarán a partir de las 21:00 horas.

Además de la oferta musical, los visitantes podrán recorrer los espacios dedicados a la venta de adornos navideños, conocer el trabajo de los artesanos y disfrutar de la gastronomía regional.

La Feria del Árbol y la Esfera es una oportunidad para conocer el trabajo artesanal de Chignahuapan. IG juanriveratrejo_chg

¿Qué artistas estarán en la Feria de Chignahuapan 2026? Esta es la cartelera completa

La música regional mexicana tendrá una presencia importante en la Feria del Árbol y la Esfera 2026, con agrupaciones y solistas que ofrecerán conciertos durante los diez días de celebración. Entre los invitados destacan Banda MS, Gerardo Ortiz y Cardenales de Nuevo León.

Esta es la cartelera anunciada para la edición número 30:

Viernes 27 de noviembre: Víctor Mendívil

Sábado 28 de noviembre: Banda MS

Domingo 29 de noviembre: El Trono de México

Lunes 30 de noviembre: Los Bybys

Martes 1 de diciembre: Guerreras K-Pop

Miércoles 2 de diciembre: Lucha libre

Jueves 3 de diciembre: Grupo Quintanna

Viernes 4 de diciembre: El Mimoso y El Yaki

Sábado 5 de diciembre: Gerardo Ortiz

Domingo 6 de diciembre: Cardenales de Nuevo León

¿Cuánto cuestan los boletos para los conciertos de la Feria de la Esfera 2026?

Los precios de los conciertos dependen del artista y de la ubicación dentro del recinto. Para esta edición se ofrecen tres modalidades de acceso: General, Oro y VIP.

La entrada general tiene un costo de 100 pesos para la mayoría de las presentaciones. La excepción es el concierto de Banda MS, cuya entrada general cuesta 200 pesos.

Estos son los precios publicados para cada espectáculo:

Viernes 27 de noviembre – Víctor Mendívil

General: 100 pesos

Oro: 500 pesos

VIP: mil pesos

Sábado 28 de noviembre – Banda MS

General: 200 pesos

200 pesos Oro: mil pesos

mil pesos VIP: 2 mil pesos

Domingo 29 de noviembre – El Trono de México

General: 100 pesos

100 pesos Oro: 500 pesos

500 pesos VIP: mil pesos

Lunes 30 de noviembre – Los Bybys

General: 100 pesos

100 pesos Oro: 250 pesos

250 pesos VIP: 500 pesos

Cartelera completa de los conciertos de la Feria del Árbol y la Esfera 2026 en Chignahuapan. IG juanriveratrejo_chg

Martes 1 de diciembre – Guerreras K-Pop

General: 100 pesos

100 pesos Oro: 300 pesos

300 pesos VIP: 500 pesos

Miércoles 2 de diciembre – Lucha libre

General: 100 pesos

100 pesos Filas 4 a 6: 300 pesos

300 pesos Filas 1 a 3: 500 pesos

Jueves 3 de diciembre – Grupo Quintanna

General: 100 pesos

100 pesos Oro: 250 pesos

250 pesos VIP: 500 pesos

Viernes 4 de diciembre – El Mimoso y El Yaki

General: 100 pesos

100 pesos Oro: 500 pesos

500 pesos VIP: mil peso

El Mimoso y El Yaki son los artistas sorpresa de la Feria del Árbol y la Esfera 2026 en Chignahuapan. IG juanriveratrejo_chg

Sábado 5 de diciembre – Gerardo Ortiz

General: 100 pesos

100 pesos Oro: 800 pesos

800 pesos VIP: mil 500 pesos

Domingo 6 de diciembre – Cardenales de Nuevo León

General: 100 pesos

100 pesos Oro: 500 pesos

500 pesos VIP: mil pesos

Los precios corresponden a las tarifas publicadas para esta edición por el portal informativo local Chigna.com, que atribuye la cartelera al Ayuntamiento de Chignahuapan y a la boletera HERCA Producciones.

Los boletos incluyen el acceso a la feria y al concierto en la zona seleccionada. Las áreas Oro y VIP cuentan con lugares con silla, mientras que General es de pie. En las compras por internet también se debe considerar un cargo adicional por servicio.

Precios anunciados por la boletera HERCA Producciones para los conciertos de la Feria del Árbol y la Esfera 2026 en Chignahuapan. IG juanriveratrejo_chg

¿Dónde comprar los boletos para la Feria del Árbol y la Esfera en Chignahuapan?

Las personas interesadas en asistir a los conciertos pueden adquirir sus entradas en línea a través de HERCA Ticket, plataforma encargada de la venta de boletos.

También se reportan puntos de venta físicos en la taquilla de la feria, en la Oficina de Turismo de Chignahuapan y en Zacatlán, Puebla, en la Plaza del Centro, junto a Bancomer.

Antes de completar la compra, se recomienda verificar la fecha del espectáculo, el nombre del artista, la zona seleccionada y el precio final. También es importante revisar los cargos por servicio y conservar el comprobante de pago.

¿Qué otras actividades habrá en la Feria de Chignahuapan 2026?

Los conciertos no serán el único atractivo de esta celebración. La Feria Internacional del Árbol y la Esfera también busca destacar el trabajo de los artesanos que mantienen viva la tradición de fabricar adornos navideños mediante la técnica del vidrio soplado.

Uno de los espacios principales será el pabellón artesanal, donde los visitantes podrán encontrar esferas de diferentes tamaños, colores y diseños, así como árboles de Navidad, coronas de Adviento y otros artículos para decorar el hogar.

Otra de las propuestas es el Pabellón Inmersivo de la Esfera, una experiencia con salas temáticas decoradas con motivos navideños. Entre sus espacios destacan La Cabaña, Esferotas, Candy Land y El Circo, con escenarios para que niños y adultos recorran el lugar y tomen fotografías.

Feria del Árbol y la Esfera 2026 en Chignahuapan es conocida por sus esferas de vidrio soplado. IG juanriveratrejo_chg

La oferta también contempla juegos mecánicos y zonas gastronómicas con platillos tradicionales de la Sierra Norte de Puebla.

Quienes visiten el municipio podrán conocer el árbol navideño monumental y la esfera gigante que adornan la plaza principal, así como el Callejón de la Eterna Navidad, un espacio decorado con luces y esferas que forma parte de los atractivos de la temporada.

La Feria del Árbol y la Esfera se presenta como una oportunidad para conocer el trabajo artesanal que distingue a Chignahuapan y disfrutar de una programación musical para distintos públicos.

Entre conciertos, espectáculos y propuestas navideñas, el municipio poblano ofrece diferentes alternativas para quienes desean vivir el ambiente de las fiestas decembrinas.