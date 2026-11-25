La falta de organización para entrar al Estadio Fray Nano de la Ciudad de México hizo que muchas personas se perdieran a las primeras bandas que se presentaron ayer en el lugar, entre ellas las de Dogstar, integrada por el famoso actor Keanu Reeves.

A los alrededores del inmueble el tránsito estaba colapsado por la fila que parecía interminable que daba hasta dos vueltas al estadio por los asistentes.

La expectativa era alta. El cartel reunía en una misma noche a A Perfect Circle y Puscifer, dos proyectos encabezados por Maynard James Keenan, además de Dogstar, la agrupación en la que Reeves toca el bajo, y Dave Hill, músico y comediante encargado de abrir la jornada. Una combinación que para muchos asistentes convertía la presentación en una oportunidad para disfrutar de varias bandas en un solo espectáculo.

Sin embargo, lo que debía ser una noche de música comenzó a convertirse en una larga espera que amenazaba con dejar a miles de personas fuera del recinto, incluso después de haber pagado sus boletos.

Los horarios oficiales indicaban que las puertas se abrirían a las 5 p.m., pero fue hasta las 6 p.m. que comenzó el acceso por las distintas puertas. Dave Hill salió a tocar cuando las filas comenzaron a colapsar.

Al inicio era una sola fila que daba toda la vuelta al Fray Nano; después de pasar una hora se convirtió en doble fila, anocheció, comenzó a llover y el público ya se había perdido a la primera banda. Nadie daba crédito. “¿Dónde empieza la fila?”, “Uy, no, ¿y todavía hay que dar toda la vuelta?”, se escuchaba entre los asistentes.

Grupo Dogstar Daniel Betanzos

La situación se volvió más complicada para quienes habían comprado entradas con la intención de disfrutar de todo el cartel. La actuación de Dogstar, que representaba una de las principales atracciones de la noche por la presencia de Reeves, también comenzó mientras cientos de personas seguían detenidas en los accesos, principalmente en el de General A.

Ernesto Piñeiro, uno de los asistentes que estaba acompañado por su novia, pagó para ver todo el cartel y, en General A, para disponer de una buena visibilidad. Sin embargo, las filas no se lo permitieron. Dieron las 18:30 y Dogs salió al escenario, resignados tuvieron que esperar afuera.

Pagamos para ver a todo un cartel, no a una sola banda. Llevamos 40 minutos aquí detenidos y esto no avanza, no sabemos si lograremos ver a A Perfect Circle”, comentó a Excélsior.

Algunas personas ya se preguntaban, incluso, si valía la pena formarse, pues no sabían cuánto tiempo tardarían en lograr ingresar al recinto. La lluvia se convirtió en otro factor, muchos decidieron abandonar la fila, otros, grupos completos de amigos, decidieron resistir, entre ellos Amanda Pineda, quien con botas altas se resistía a dejar la fila.

Llegamos temprano, como a las 6 p.m., desde esa hora ya estaba lleno, pero no esperábamos que tuviéramos que esperar tanto tiempo. Queríamos ver a Keanu Reeves”, decía, cuando su novio la interrumpió y siguieron caminando. “Es un asco de organización”, sentenció.

Los chiflidos exigiendo que se avanzara se hicieron presentes, y no obstante a la larga espera, y la incertidumbre de saber si lograrían llegar a ver a Perfect, la fila comenzó a desbordarse hacia las respectivas avenidas, y la exigencia por ingresar aumentó cada vez más. Los reclamos también comenzaron a involucrar intenciones de denuncia.

En esto tiene que intervenir Profeco”, decía Julio González. “Vinimos por Dogs y no logramos verlos, es una pena de organización, no deberíamos permitir que se trate así a los fanáticos”, comentó, al tiempo que la lluvia se mantenía.

La penúltima banda arrancó, y miles aún tuvieron que esperar afuera, la fila no disminuyó y al contrario fue aumentando por los cientos de asistentes que estaban llegando al lugar sólo para ver a A Perfect Circle, la situación, lejos de mejorar, empeoró.

La inconformidad también se extendió entre quienes llegaron después, pues el retraso en los accesos no sólo afectaba a quienes buscaban ver a las primeras agrupaciones, sino que mantenía la incertidumbre sobre la presentación principal: A Perfect Circle, que regresaba a México después de 9 años, era el motivo por el que muchos habían apartado la fecha y adquirido sus entradas que rondaban de los 1,200 hasta los 3,600 pesos.

Por fortuna para todos, y para la seguridad, que era mínima a las afueras del estadio, el público se mantuvo con calma ante la situación, pues los que llegaron caída la noche sólo deseaban ver a A Perfect Circle.

“No puedo más que esperar, ya pagué mi boleto”, comentaba Iván Perea mientras junto a sus amigos se echaban unas chelas para al menos volver más amena la espera. “Ya qué más podemos hacer, ¿no, carnal?”, se resignaban, pero la fila no daba tregua.

La noche avanzaba y el ambiente afuera del Fray Nano contrastaba con el que se vivía dentro del estadio. Mientras las bandas continuaban con sus presentaciones, los asistentes que permanecían en la calle seguían sin tener certeza de cuánto tiempo más tendrían que esperar para ingresar.

Asistentes en el Estadio Fray Nano. Daniel Betanzos

La organización del concierto quedó en los reclamos de los asistentes, quienes cuestionaban que un evento con varias agrupaciones y una alta expectativa no tuviera condiciones de acceso que permitieran el ingreso ordenado del público.

A pesar de la lluvia, el tránsito y las filas que se extendían por los alrededores del estadio, muchos se mantuvieron en el lugar con la esperanza de alcanzar a ver a A Perfect Circle. La espera continuaba, mientras los reclamos por la falta de organización se multiplicaban entre quienes seguían afuera e incluso en redes sociales.