El actor Keanu Reeves sorprendió a un grupo de lectores del sur de la Ciudad de México con una visita inesperada a una de las sucursales de las Librerías Gandhi al sur de la capital, donde realizó una convivencia y firmó libros, todo esto como un preámbulo a la presentación que tendrá su banda este miércoles.

A través de un posteo en redes sociales de la propia librería se observó como el actor de películas como Matrix y John Wick convivió con el grupo de personas presentes, además de firmar ejemplares de El libro de otro lugar (2024), donde es un coautor junto al británico China Miéville.

Además de esto, Reeves dejó algunas copias que podían ser adquiridas por el público, las cuales podrían ya estar agotadas.

Críticas por falta de aviso en redes sociales

Aunque la aparición causó entusiasmo entre quienes lograron verlo, la noticia desató una ola de reclamos en plataformas digitales una vez que el evento concluyó dado que los consumidores de Gandhi cuestionaron la forma de realizar la dinámica.

“¿Y por qué no hubo difusión?”, escribió un usuario al posteo en Instagram, mientras que otro criticó la forma de seleccionar a los afortunados. “Ay Gandhi, que decepción uno de los actores más humildes y de invitados puro “influencers” que ni lectores son en su mayoría”

Una usuaria más cuestionó la forma en que estas dinámicas no son para lectores sino solo para figuras públicas.

Si, ya siempre es lo mismo con estas librerías y editoriales que solo invitan y envían cosas a influencers en lugar de hacer dinámicas con sus lectores, quienes son realmente quienes les consumen, mejor compremos en El sótano, oficialmente no vuelvo a comprar un libro con ustedes y este es solo un comentario pero estoy en más de 6 clubes de lectura y muchos están muy indignados y pensando lo mismo”

¿De qué trata El libro de otro lugar?

La obra expande el universo del exitoso cómic BRZRKR —creado previamente por el propio actor— y sigue la historia de Unute, un guerrero inmortal de 80 mil años que trabaja para el gobierno de Estados Unidos mientras busca descifrar el origen de su existencia.

¿Cuándo y a qué hora ver a Dogstar, la banda de Keanu Reeves, en CDMX?

La visita del actor forma parte de su estancia musical en México junto a Dogstar, una agrupación musical con la cual toca desde los años noventa.

La banda se presentará este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Fray Nano de la Ciudad de México.

Dogstar subirá al escenario en punto de las 19:00 horas.