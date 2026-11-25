La crisis que viven los Tigres llegó a tal escala que, a falta de tres jornadas para finalizar el torneo regular del Apertura 2026, ya sabían que estaban eliminados. Ante ello, ya comienzan con la reconstrucción del club y piensa en repatriar a un viejo conocido del futbol mexicano: André Jardine.

La apuesta de Víctor Manuel Vucetich no fue acertada por parte de la directiva y ya fijaron su mirada en el técnico tricampeón con el América.

André Jardine ganó 6 títulos con América durante su paso por el banquillo de las Águilas; 3 de Liga MX. Mexsport

Tigres sondea a André Jardine, ¿Regresa a México?

Ante tal fracaso en este torneo, los Tigres ya se han puesto a trabajar silenciosamente para contratar a un nuevo entrenador y ya salió el primer rumor fuerte.

Y es que de acuerdo con información de César Luis Merlo, la institución de la U de Nuevo León ya ha comenzado los sondeos por André Jardine.

El estratega brasileño se fue de México tras su gran paso por el América y actualmente dirige al Shabab Al-Ahli de la liga de Emiratos Árabes Unidos, y es aquí donde vendría el trueque,

En sus primeros partidos no le ha ido muy bien y las sensaciones no son buenas. El próximo disputará la Final de la Supercopa ante el Al Ain y ese partido podría definir su futuro.

Ya que si pierde el título, su continuidad está en el alambre y es ahí donde entraría Tigres. Si Jardine termina con un mal resultado y deje los EAU, su vuelta a México sería una realidad.

Los Universitarios saben que es momento de volver a ser un equipo protagonista y si André no continúa en su equipo, entrarían en la puja para hacer una propuesta y que se convierta en su próximo entrenador.

De momento queda esperar al siguiente domingo y ver si consigue su primer título en los Emiratos Árabes. En caso de que no, Tigres luciría como una opción viable para construir un gran proyecto de cara a los siguientes años.