Tigres pone la mira en André Jardine para el Clausura 2027
¿Llegará André Jardine a Tigres? El club sondea al ex técnico del América para el Clausura 2027. Te contamos qué se sabe del posible fichaje.
La crisis que viven los Tigres llegó a tal escala que, a falta de tres jornadas para finalizar el torneo regular del Apertura 2026, ya sabían que estaban eliminados. Ante ello, ya comienzan con la reconstrucción del club y piensa en repatriar a un viejo conocido del futbol mexicano: André Jardine.
La apuesta de Víctor Manuel Vucetich no fue acertada por parte de la directiva y ya fijaron su mirada en el técnico tricampeón con el América.
Tigres sondea a André Jardine, ¿Regresa a México?
Ante tal fracaso en este torneo, los Tigres ya se han puesto a trabajar silenciosamente para contratar a un nuevo entrenador y ya salió el primer rumor fuerte.
Y es que de acuerdo con información de César Luis Merlo, la institución de la U de Nuevo León ya ha comenzado los sondeos por André Jardine.
El estratega brasileño se fue de México tras su gran paso por el América y actualmente dirige al Shabab Al-Ahli de la liga de Emiratos Árabes Unidos, y es aquí donde vendría el trueque,
En sus primeros partidos no le ha ido muy bien y las sensaciones no son buenas. El próximo disputará la Final de la Supercopa ante el Al Ain y ese partido podría definir su futuro.
Ya que si pierde el título, su continuidad está en el alambre y es ahí donde entraría Tigres. Si Jardine termina con un mal resultado y deje los EAU, su vuelta a México sería una realidad.
Los Universitarios saben que es momento de volver a ser un equipo protagonista y si André no continúa en su equipo, entrarían en la puja para hacer una propuesta y que se convierta en su próximo entrenador.
De momento queda esperar al siguiente domingo y ver si consigue su primer título en los Emiratos Árabes. En caso de que no, Tigres luciría como una opción viable para construir un gran proyecto de cara a los siguientes años.