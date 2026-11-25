El Olympiacos recibe al AC Milan por la jornada 5 de la Europa League. El conjunto de El Pireo ocupa la sexta posición de la fase de liga con 10 puntos tras cuatro jornadas (tres victorias y un empate), lo que lo mantiene en zona de clasificación directa a Octavos.

Dirigido por Imanol Alguacil, el equipo rojiblanco mantiene una racha invicta en Europa y recientemente goleó 6-2 al Iraklis en la Superliga griega. En el Georgios Karaiskakis, donde suele ser muy fuerte, buscará sumar otros tres puntos frente a un rival de renombre.

Por su parte, el AC Milan afronta el compromiso en una situación complicada. El cuadro rossonero se encuentra en la 28.ª posición con apenas 3 puntos y fuera de los puestos de playoff.

El principal foco de atención para el público mexicano es Armando González. La ‘Hormiga’ se ha convertido en una pieza importante del ataque del Olympiacos y ya ha marcado en la Europa League (incluyendo su estreno ante el Jagiellonia y aportaciones posteriores).

Recientemente volvió a anotar en la goleada frente al Iraklis y busca continuar su racha goleadora y consolidarse como titular o revulsivo de impacto ante un rival del calibre del Milan.

¿A qué hora pasan el Olympiacos vs AC Milan?

Partido: Olympiacos vs AC Milan (Jornada 5, fase de liga UEFA Europa League)

Partido: Olympiacos vs AC Milan (Jornada 5, fase de liga UEFA Europa League) Estadio: Georgios Karaiskakis, El Pireo, Grecia

Día: jueves 26 de noviembre de 2026

Hora en México: 11:45 horas (tiempo del centro de México)

¿Dónde transmiten el Olympiacos vs AC Milan?

La transmisión del partido en México corre a cargo de ESPN 2 y también está disponible vía streaming en Disney+ Premium.

Historial de enfrentamientos entre Olympiacos vs AC Milan

Ambos equipos se han enfrentado en 4 partidos oficiales a lo largo de la historia:

Victorias del Olympiacos: 1

Victorias del Olympiacos: 1 Victorias del AC Milan: 2

Empates: 1

¿Cómo llegan Olympiacos y AC Milan en la tabla de la UEFA Europa League?