Ha sumado minutos y sobre todo goles con el Olympiacos de Grecia, sin embargo, el mexicano Armando González aún no está listo para ser titular indiscutible, según considera su Director Técnico, Imanol Alguacil.

El ex delantero de las Chivas del Guadalajara fichó por el equipo griego la última semana de agosto. Desde entonces, ha marcado 7 goles, dos en la Súper Liga de Grecia, tres en la Copa y dos más en la Europa League.

Es un jugador con muchísima proyección, con futuro, pero con este tipo de jugadores hay que tener muchísima paciencia, hay que trabajar y está dando pasos creo que importantes.

“En ese sentido no hay ninguna queja de la Hormiga, todo lo contrario, es un chaval espectacular, un profesional espectacular, pero hay que tener paciencia porque evidentemente es un chiquito, como lo dices, todavía tiene mucho mucho mucho margen de mejora”, mencionó el estratega en entrevista con Claro Sports.

Este jueves 26 de noviembre, el Olympiacos jugará la Jornada 5 de la Europa League ante el AC Milan, donde podría haber posibilidades de que sume minutos el delantero mexicano.

“Él sabe que tiene que limar todos los pequeños detalles. En ese sentido, creo que tiene muchísimo potencial es un chico que vive 100 por 100 por el futbol y bueno, y vamos a ver si somos capaces de entre todos, hacerlo bueno que creo que hay que sea mucho mejor al acabar la temporada”, añadió.

La competencia en la delantera del Olympiacos

Existe una competencia sana por la titularidad en la delantera del equipo griego, según su director técnico. Los otros elementos que pelean un lugar en los tres diferentes torneos son el español Joel Roca, el griego Stavros Pnevmonidis, el brasileño Clayton, así como el turco Yusuf Yazıcı. También el africano Marius Mouandilmadji ha peleado por la posición.

“Es que la competencia es dura y entonces, es una competencia sana de todos, en todas las posiciones, no solo en la del punta, sino en todas las posiciones.

“Es creo que la mejor noticia para un entrenador, que si sale Hormiga, lo haga bien, que cuando salga Román, que también cuando ha tenido sus minutos lo ha hecho, Marius, es lo que queremos todos”, dijo.