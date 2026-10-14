¡Raúl Jiménez al quirófano! El mexicano será operado de la rodilla; ¿Cuánto tiempo estará de baja? 

Vaya situación por la que atraviesa Raúl Jiménez con el Wolverhampton. Aunque venía con una buena racha, su lesión está siendo más grave de lo que se creía y hoy se confirmó que el mexicano tendrá que ser operado de la rodilla.

Lo que parecía una pequeña lesión, el cuerpo médico del conjunto inglés ha revelado el peor escenario para el ‘Lobo de Tepejí’.

Mediante un comunicado, los Wolves informaron que, tras los últimos análisis, Raúl tendrá que pasar por el quirófano y ser operado de la rodilla.

“Raúl se lesionó el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda contra el Everton, hace ya cuatro semanas, y lamentablemente la lesión no ha respondido como esperábamos, así que hemos decidido que lo mejor es operarlo para reparar el ligamento”, se lee.

El club informó que el mexicano será operado el próximo viernes y el tiempo de recuperación será de tres meses, es decir, que se pierde lo que resta del año y podría volver a las canchas hasta enero de 2027.

“Obviamente es muy decepcionante para todos nosotros, pero tenemos que mirar hacia adelante, realizar la cirugía y comenzar el proceso de rehabilitación lo antes posible para que vuelva al campo y ayude al equipo cuanto antes”, finalizó el comunicado.

Raúl Jiménez dice adiós a la Fecha FIFA

Desde que Rafa Márquez tomó las riendas de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez no ha podido asistir a ningún compromiso del Tricolor.

Y ahora, tras esta nueva información, se confirma que el ‘9’ no podrá estar en los Cuartos de Final de la Nations League, partido donde el combinado nacional se estará enfrentando a Jamaica en Kingston y Monterrey.

Jiménez podría regresar a vestir la playera verde hasta la primera Fecha FIFA de 2027, la cual se estará disputando del 22 al 30 de marzo.