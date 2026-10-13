Sin Raúl Jiménez, Wolverhampton cae en casa ante Bolton

El Wolverhampton sufrió su primera derrota en casa de la temporada sin Raúl Jiménez, quien continúa fuera de actividad por una lesión en la rodilla. Los Wolves perdieron 3-1 ante el Bolton en Molineux, donde sus oportunidades desperdiciadas y la contundencia visitante marcaron la diferencia.

El equipo de César Peixoto consiguió empatar al inicio del segundo tiempo y tuvo ocasiones para darle la vuelta al marcador, pero terminó castigado por los goles de Sam Dalby y Josh Sheehan en la recta final del encuentro.

Raúl Jiménez no apareció entre los titulares ni en la banca del conjunto inglés. El delantero de México sigue en recuperación, un proceso que también le impidió participar en los primeros compromisos de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana.

Los Wolves tuvieron mayor posesión durante la primera mitad, aunque el Bolton generó las oportunidades más peligrosas. José Sá intervino para contener un avance de Samuel Iling-Junior y después un disparo desviado de Sheehan.

Atsuki Ito abrió el marcador al minuto 28, al aprovechar un balón que Sá no logró controlar cuando salió por un centro. El guardameta consideró que había recibido una falta, pero la jugada continuó y el japonés puso en ventaja a los visitantes.

Fer López estuvo cerca de igualar antes del descanso con un cabezazo a centro de Hugo Bueno, aunque su remate terminó en las manos de Gavin Bazunu.

Reacción sin recompensa

Jean-Ricner Bellegarde devolvió la esperanza a los locales al minuto 50. El internacional haitiano recibió un pase de Ladislav Krejci, acomodó el balón con su primer toque y venció a Bazunu para conseguir su primer gol de la temporada.

Mateus Mané rozó el segundo tanto con un disparo que pasó por encima del arco. Adam Armstrong también desperdició una ocasión clara, al rematar hacia el portero después de un centro del recién ingresado Rafiki Said.

Sam Dalby recuperó la ventaja para el Bolton al minuto 72, cuando se anticipó a Krejci y convirtió de cerca un servicio de Gaizka Larrazabal desde la derecha.

Fer López dejó escapar otra oportunidad de empate al enviar por encima del travesaño un balón servido por Kieran Trippier. Josh Sheehan sentenció el encuentro al 82, con un disparo lejano que encontró el ángulo.

César Peixoto explicó previamente que Jiménez necesita más tiempo para regresar, aunque descartó un retroceso en su recuperación. El entrenador portugués no fijó una fecha de vuelta para el mexicano, cuya disponibilidad también mantiene pendiente a Rafael Márquez rumbo a los compromisos de noviembre.