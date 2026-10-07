¿Mohamed seguirá con Toluca? El Turco 'explota' tras rumores que lo ponen en Argentina

En los últimos meses han habido muchos rumores sobre que Antonio Mohamed pude dejar al Toluca y volver a Argentina, aunque hoy, el ‘Turco’ despejó cualquier duda y hasta se mostró enojado por este tipo de comentarios.

En conferencia de prensa previo al regreso de la actividad en la Liga MX, el entrenador del Toluca negó cualquier especulación sobre que tenga algún arreglo con un club para volver a su país.

Si me voy de Toluca es para descansar, no es para otra cosa. Después son todas especulaciones”, afirmó.

Antonio Mohamed no estuvo satisfecho con el trabajo arbitral de Katia Itzel García Mexsport

De igual manera, el Turco recordó lo dicho por la prensa mexicana, sobre que él no cumple sus contratos con los clubes y reveló que, junto con su cuerpo técnico, llevan dos años en el futbol mexicano.

“Se dice que no cumplo los contratos, que soy una persona que se va rápido. Yo estoy acá (Toluca) desde diciembre de 2024 y hemos enfrentado a 60 entrenadores. Pasaron todos esos técnicos y yo sigo aquí”, puntualizó.

Mohamed dejó en claro que en algún momento tiene que dejar al Toluca, sin embargo, no será en el corto plazo.

Seguramente en algún momento me voy a ir. Cuando termine el torneo, me sentaré con la directiva y ver qué es lo mejor para todos. Estamos muy contentos en Toluca”, comentó.

Mohamed por la victoria ante Tigres

En el regreso de la Liga MX, Toluca tendrá un partido complicado, ir a visitar a los Tigres en el Volcán y ante ello, Mohamed aseguró ser un encuentro con mucha dificultad.

"Es un partido de alto grado de dificultad, siempre jugar en esa cancha es complicado, pero bueno, nosotros intentaremos imponer condiciones y traernos los tres puntos, que es lo que necesitamos para seguir arriba en la tabla”, mencionó.

Por último, señaló que siempre le gusta medirse ante Tigres y América, dos rivales que le han complicado en la historia.

“Siempre he dicho que me gusta ser rival del América y de Tigres. Considero que para poder estar en gran nivel le tienes que ganar a esos rivales y me encanta ser rival de los dos y competir a esa altura”, finalizó.