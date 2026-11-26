México sumó una nueva plaza rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, luego de que Alejandra Zavala se adjudicara la medalla de plata en la prueba de pistola de 25 metros femenil, dentro del Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo que se realiza en Lima, Perú.

La mexicana terminó la final con 26 puntos, por detrás de la estadounidense Ada Korkhin, quien se llevó el oro con 30 unidades, mientras que Alexis Lagan, también de Estados Unidos, completó el podio con 19.

Zavala consiguió la cuota olímpica para nuestro país debido a que Korkhin ya había obtenido una plaza en la prueba de pistola de aire de 10 metros.

Alejandra Zavala tiene la gran posibilidad de acudir a sus cuartos Juegos Olímpicos, luego de haber participado en Londres 2012, Río 2016 y París 2024. Fue precisamente en la justa brasileña donde estuvo cerca de subir al podio al finalizar en la cuarta posición.

La doble medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 deberá cumplir con el proceso de selección nacional, toda vez que la plaza obtenida en Perú es para el país y no nominal.

México suma plazas rumbo a Los Ángeles 2028

Con la cuota conseguida por Zavala, México suma 29 lugares para deportistas rumbo a la justa olímpica, tomando en cuenta los 18 del futbol varonil y los 10 del flag football femenil.

El Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo concluirá el próximo 1 de diciembre, por lo que la delegación mexicana todavía tendrá oportunidad de sumar más plazas olímpicas en esta disciplina.