Los 49ers de San Francisco quedaron encantados con el recibimiento de la afición mexicana durante su reciente visita a la Ciudad de México y agradecieron el apoyo de sus seguidores después de vencer 35-10 a los Vikingos de Minnesota en la Semana 11 de la NFL.

A través de sus redes sociales, el equipo de San Francisco publicó un emotivo mensaje para reconocer la pasión de los aficionados mexicanos, quienes llenaron de color y ambiente el Estadio Azteca, actualmente conocido como Estadio Banorte, durante el encuentro.

La franquicia destacó que México se ha convertido en uno de sus hogares fuera de Estados Unidos y recordó el compromiso que adquirió con sus seguidores durante su anterior visita al país en 2022: regresar para volver a jugar frente a ellos.

49ers agradecen el apoyo de la afición mexicana

En su publicación, los 49ers de San Francisco recordaron que desde su visita de 2022 han fortalecido su relación con los aficionados mexicanos mediante diferentes actividades, como reuniones para ver sus partidos (watch parties) y programas de desarrollo deportivo.

Entre sus iniciativas destacaron la implementación de un programa permanente de flag football juvenil de la NFL, que ha llevado esta disciplina a cerca de 100 escuelas en México.

La organización también reconoció que el respaldo de sus seguidores mexicanos ha sido fundamental para fortalecer su presencia en el país.

Gracias por una semana llena de pasión y amor por el equipo", expresó la franquicia al recordar el cariño que recibió durante su estancia en territorio mexicano.

México, el segundo hogar de los 49ers de San Francisco

El equipo también destacó el ambiente que se vivió durante su partido frente a Minnesota, donde las tribunas del Estadio Azteca se pintaron con los colores de San Francisco.

Los 49ers señalaron que la energía de los aficionados impulsó a sus jugadores durante el encuentro y permitió cerrar una semana especial con una victoria por 35-10.

México es nuestro segundo hogar gracias a la forma en que ustedes se hacen presentes, hacen ruido y nos reciben en su comunidad", compartió el equipo en su mensaje.

La franquicia también recordó que México es uno de los lugares más importantes para su afición internacional, motivo por el que mantiene diferentes iniciativas para acercarse a sus seguidores.

¡Los 49ers prometen regresar a México!

Para cerrar su mensaje, los 49ers de San Francisco agradecieron a los aficionados mexicanos por recibirlos y compartir con ellos su cultura y entusiasmo por el futbol americano.

Además, dejaron abierta la posibilidad de volver a disputar un partido en territorio mexicano con una promesa que ilusionó a sus seguidores:

Gracias, México, por darnos la bienvenida a su cultura y contagiarnos de su espíritu. Nos volveremos a ver pronto".

De esta manera, los 49ers reafirmaron su conexión con México y dejaron claro que su relación con la afición nacional va más allá de un partido de temporada regular de la NFL.