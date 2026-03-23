Mystika Inmersivo presenta “Amor Propio”, una experiencia que invita a mirar hacia dentro

En un momento donde el bienestar emocional se vuelve cada vez más relevante, el arte encuentra nuevas formas de conectar con lo más profundo del ser. Bajo esta premisa, Mystika Inmersivo presenta “Amor Propio”, una obra póstuma del artista mexicano Pepe Soho que trasciende lo visual para convertirse en una experiencia transformadora.

La inauguración, realizada en la Ciudad de México, reunió a figuras cercanas al artista como Mónica Noguera y Ricardo Covalín, quienes encabezaron un acto cargado de simbolismo y emotividad. Más que una apertura, se trató de un homenaje íntimo que celebró el legado espiritual y artístico de Soho, cuya obra continúa resonando en miles de personas.

Una experiencia inmersiva que invita a sanar

“Amor Propio” se revela como una de las piezas más personales del artista. A través de una instalación inmersiva, el espectador es invitado a confrontar su diálogo interno y cuestionar la manera en que se trata a sí mismo. En un entorno donde convergen luz, sonido y visuales, la experiencia se convierte en un espacio de introspección profunda.

Uno de los momentos más significativos de la inauguración fue la meditación guiada por Zohar, colaboradora cercana del artista, quien llevó a los asistentes a conectar con su mundo interior. Esta dimensión sensorial refuerza el mensaje central de la obra: la importancia de la compasión hacia uno mismo como punto de partida para transformar la vida.

Arte, tecnología y espiritualidad en un mismo espacio

La propuesta de Mystika Inmersivo consolida una nueva manera de vivir el arte, donde la tecnología potencia la experiencia emocional. Con nueve salas inmersivas, una cúpula de 360 grados, fotografía en gran formato y elementos interactivos, el recorrido se convierte en un viaje multisensorial inspirado en la naturaleza de México.

“Amor Propio” se integra así como una pieza clave dentro del legado final de Pepe Soho, reafirmando su visión de un arte que no solo se observa, sino que se siente y se habita. En un contexto donde la introspección cobra fuerza, esta obra propone una pausa necesaria: mirarse hacia dentro para reconstruirse desde el amor.