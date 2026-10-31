Museo Memoria y Tolerancia dedica ofrenda a mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE
La instalación "Morir lejos del hogar" honra a 17 connacionales que perdieron la vida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos o durante operativos migratorios y busca visibilizar la criminalización de la migración.
Con la intención de reflexionar sobre la criminalización de la migración y la dignidad de las personas migrantes, se inauguró Morir lejos del hogar, título de la ofrenda del Día de Muertos del Museo Memoria y Tolerancia (MyT) que aborda el fallecimiento de mexicanos bajo custodia del ICE y honra la memoria de 17 connacionales que murieron mientras estaban bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) o durante operativos migratorios.
Antonio Tinoco, mexicano deportado por el ICE, compartió su testimonio.
“Han sido 17 paisanos que fallecieron en manos de los elementos de (ICE) y otros fuimos sometidos durante operativos migratorios. Se nos imputaron delitos que no cometimos para encarcelarnos y deportarnos.
Dejé atrás 37 años de mi vida, mi familia y mis pertenencias en Estados Unidos. Me deportaron a México con la ropa que traía puesta, sin dinero y sin un hogar a donde llegar. Sigo viviendo una pesadilla, expresó Tinoco, nacido en la Ciudad de México, quien tiene un año que haber sido deportado de EU.
“Mi detención fue el 13 de junio del 2025 de forma violenta. Me quitaron mi celular y me acusan de delitos que nunca cometí. El juez me dijo que nunca regresaría y, que si lo hacía, sería encarcelado 30 años. Por fortuna mi abogado logro quitarme los delitos y cambió la expulsión por salida voluntaria lo cual me da derecho a salir de Estados Unidos por nueve meses y posteriormente regresar”, dijo.
La ofrenda parte de una preocupación: el aumento de muertes de migrantes bajo custodia del ICE. De los 17 connacionales a quienes está dedicada, 14 fallecieron bajo custodia del ICE y tres durante operativos. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, al 18 de octubre de 2026 sumaban 18 mexicanos muertos desde enero de 2025.
El Museo Memoria y Tolerancia se ubica en avenida Juárez 8, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.