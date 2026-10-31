Museo Memoria y Tolerancia dedica ofrenda a mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE

Con la intención de reflexionar sobre la criminalización de la migración y la dignidad de las personas migrantes, se inauguró Morir lejos del hogar, título de la ofrenda del Día de Muertos del Museo Memoria y Tolerancia (MyT) que aborda el fallecimiento de mexicanos bajo custodia del ICE y honra la memoria de 17 connacionales que murieron mientras estaban bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) o durante operativos migratorios.

Antonio Tinoco, mexicano deportado por el ICE, compartió su testimonio.

“Han sido 17 paisanos que fallecieron en manos de los elementos de (ICE) y otros fuimos sometidos durante operativos migratorios. Se nos imputaron delitos que no cometimos para encarcelarnos y deportarnos.

Dejé atrás 37 años de mi vida, mi familia y mis pertenencias en Estados Unidos. Me deportaron a México con la ropa que traía puesta, sin dinero y sin un hogar a donde llegar. Sigo viviendo una pesadilla, expresó Tinoco, nacido en la Ciudad de México, quien tiene un año que haber sido deportado de EU.

Antonio Tinoco fue deportado a México después de vivir décadas en Estados Unidos. Al momento de su detención lo acusaron de delitos que no cometió. Foto: Especial.

“Mi detención fue el 13 de junio del 2025 de forma violenta. Me quitaron mi celular y me acusan de delitos que nunca cometí. El juez me dijo que nunca regresaría y, que si lo hacía, sería encarcelado 30 años. Por fortuna mi abogado logro quitarme los delitos y cambió la expulsión por salida voluntaria lo cual me da derecho a salir de Estados Unidos por nueve meses y posteriormente regresar”, dijo .

La ofrenda parte de una preocupación: el aumento de muertes de migrantes bajo custodia del ICE. De los 17 connacionales a quienes está dedicada, 14 fallecieron bajo custodia del ICE y tres durante operativos. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, al 18 de octubre de 2026 sumaban 18 mexicanos muertos desde enero de 2025.

El Museo Memoria y Tolerancia se ubica en avenida Juárez 8, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.