¿Sabías que no en todos lados existe San Valentín? Así se vive el amor en otros países

El Día del Amor y la Amistad es una de las fechas más esperadas del año para compartir con la pareja, los amigos y la familia. Flores, cartas, chocolates y mensajes especiales llenan las calles cada 14 de febrero en muchos países de América Latina, Europa y Norteamérica.

Sin embargo, lo que para millones de personas es una tradición romántica, en otros lugares del mundo no existe o incluso está prohibido. Hay países donde San Valentín no se celebra o se vive en otra fecha.

¿Cómo nace el 14 de febrero?

El origen del Día de San Valentín se remonta al siglo III, en la antigua Roma. Según la tradición, un sacerdote llamado Valentín desafió al emperador Claudio II, quien había prohibido los matrimonios entre jóvenes soldados al considerar que los solteros eran mejores guerreros.

Valentín, convencido del poder del amor, casaba en secreto a las parejas enamoradas. Cuando su desobediencia fue descubierta, fue arrestado y ejecutado un 14 de febrero, fecha que con el tiempo lo convirtió en el patrón de los enamorados.

Lugares en los que no festeja el 14 de febrero

Lugares donde no existe la celebración del 14 de febrero

Aunque el Día del Amor y la Amistad es una fecha globalmente conocida, en algunos países está prohibida o mal vista por razones culturales, religiosas o morales.

Malasia

Desde 2005, el festejo de San Valentín está prohibido, ya que es considerado una celebración de origen cristiano y ajena a la cultura musulmana.

Las parejas que lo celebran en público pueden ser detenidas por las autoridades.

Irán

En este país, el Día de San Valentín es visto como una celebración inmoral y contraria a los valores islámicos.

Incluso los productos relacionados con la fecha, como flores, tarjetas o regalos, están estrictamente prohibidos y los negocios pueden ser sancionados si los venden.

Pakistán

Aquí también se considera que San Valentín va en contra de las tradiciones culturales.

Desde 2017, los medios de comunicación tienen prohibido publicar publicidad o contenidos relacionados con el 14 de febrero, aunque algunas personas lo celebran de forma discreta.

Países donde San Valentín se festeja en otra fecha

Aunque el 14 de febrero se ha popularizado como el Día del Amor y la Amistad, en algunos países el amor se celebra… pero en otro momento del año.

Brasil

El "Dia dos Namorados" se festeja el 12 de junio, en honor a San Antonio, conocido como el santo de los matrimonios y las parejas.

Colombia

​El Día del Amor y la Amistad se celebra el tercer sábado de septiembre, una fecha que suele incluir intercambios de regalos y dinámicas entre amigos, como el tradicional “amigo secreto”.

El Día del Amor y la Amistad es una celebración que une a millones de personas, pero también refleja cómo cada cultura vive el amor de manera distinta. Mientras en algunos lugares se llena de flores y mensajes románticos, en otros no se festeja o se realiza en una fecha diferente.