¿Era el diablo un ángel? Su figura es fundamental en la religión católica, pero también es parte de la cultura popular actual, lo cual ha transgiversado su origen e historia. Esto es lo que dice la Biblia sobre su pasado.

La narrativa de caída en desgracia del diablo fue impulsada por epopeyas literarias como El paraíso perdido de John Milton o La divina comedia de Dante Alighieri. Cuando se representaba al diablo en el dibujo y el arte, se recurre a una imagen muy específica: un ser de mirada penetrante, alas negras desplegadas y un pasado glorioso en las altas esferas celestiales antes de protagonizar la rebelión más famosa del universo.

Sin embargo, al abrir el texto bíblico, el panorama resulta mucho más complejo de lo que solemos imaginar. Incluso en términos actuales, hablar del diablo y su presencia se puede traducir de distintas maneras, como lo hizo el Papa Francisco en sus diarios.

Lo que hoy entendemos como la biografía oficial de Satanás es, en realidad, el resultado de siglos de interpretación teológica, traducciones de lenguas antiguas y la fusión de distintas figuras literarias que, en sus contextos originales, cumplían roles muy diferentes.

Para comprender si el diablo fue realmente un ángel, es necesario viajar al pasado y leer los textos tal como los entendieron sus primeros autores y audiencias.

Origen del diablo Desde La Fe

¿El diablo era un ángel?

Basándonos en la Biblia, nunca se afirma explícitamente que el diablo haya sido un ángel caído antes de la creación del mundo, de acuerdo con Free Bible Commentary.

Aunque la tradición cristiana y judía posterior consolidó esta doctrina como un pilar fundamental para explicar el origen del mal sin culpar a Dios de haberlo creado, los autores bíblicos originales no dejaron un relato detallado sobre una guerra celestial ocurrida en el principio de los tiempos.

La confusión nace porque durante los primeros siglos de nuestra era, los padres de la Iglesia y diversos eruditos buscaron pistas en el Antiguo Testamento que explicaran la existencia de Satanás, una figura que cobró enorme protagonismo en el Nuevo Testamento.

Al hacerlo, tomaron profecías dirigidas a reyes humanos terrenales y las reinterpretaron como descripciones ocultas de la caída de un ser espiritual.

¿El diablo era un ángel? Instituto de Investigaciones Históricas

El diablo en el Antiguo Testamento

En el hebreo antiguo, lengua en la que se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento, la palabra ha-satán significa "el adversario", "el opositor" o "el acusador".

En los textos más antiguos de la Biblia hebrea, satán se utiliza para describir a seres humanos que se oponen a otros en el campo de batalla o en la política, como ocurre con el rey David en los libros de Samuel.

Cuando el término aparece en un contexto celestial, no describe a un demonio rebelde que odia a Dios, sino a un funcionario de la corte divina.

A medida que avanzó la historia del pueblo de Israel, donde el zoroastrismo planteaba una lucha cósmica entre el bien y el mal, la figura del adversario comenzó a transformarse.

En libros más tardíos, como 1 Crónicas, la palabra pierde el artículo "el" y comienza a perfilarse como un nombre propio, asumiendo un rol más activo en la tentación humana.

Los pasajes bíblicos que crearon el mito del ángel caído

Isaías 14 y el misterio de "Lucifer"

El versículo 4 aclara que se trata de un canto de burla dirigido contra el rey de Babilonia, un monarca arrogante que oprimió a las naciones y creyó tener un poder casi divino antes de ser derrotado.

Cuando San Jerónimo tradujo la Biblia al latín a finales del siglo IV, tradujo Helel como Lucifer, una palabra latina que simplemente significa "portador de luz" y que era el nombre romano para el planeta Venus.

Con el paso de los siglos, los lectores perdieron de vista el contexto babilónico, tomaron Lucifer como el nombre propio del diablo antes de caer y asumieron que el pasaje narraba una rebelión angelical.

Ezequiel 28 y el querubín del Edén

El profeta lanza un oráculo contra el rey de Tiro, una ciudad comercial fenicia cuyo gobernante se consideraba a sí mismo un dios debido a su inmensa fortuna y sabiduría.

Para los primeros teólogos cristianos como Orígenes y Tertuliano, ninguna figura humana podía encajar literalmente con la descripción de un querubín perfecto que habitó en el Edén. Por ello, concluyeron que el profeta estaba mirando más allá del rey humano para describir al poder espiritual que lo inspiraba: el diablo en su estado original de gloria angelical antes de corromperse por la vanidad.

Qué dice la Biblia sobre el diablo Museo Nacional del Virreinato

La visión de Jesús y el relámpago

En el Evangelio de Lucas del Nuevo Testamento, cuando los discípulos regresan entusiasmados de una misión asegurando que hasta los demonios se les someten, Jesús responde con una frase enigmática: "Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo" (Lucas 10:18).

Los biblistas coinciden en que Jesús utilizaba una imagen profética para simbolizar que el poder del mal estaba siendo derrotado en ese preciso momento gracias a la llegada del Reino de Dios.

El dragón del Apocalipsis

En el libro del Apocalipsis, se describe una guerra en el cielo donde el arcángel Miguel y sus ángeles luchan contra un gran dragón rojo, identificado explícitamente como "la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás", el cual es arrojado a la tierra junto con sus ángeles (Apocalipsis 12:7-9).

Este pasaje cimentó la idea de los ángeles rebeldes que siguieron a Satanás, pero el Apocalipsis es un libro de visiones proféticas sobre el fin de los tiempos y la victoria final sobre el mal, no un relato sobre el origen del cosmos en el Génesis.

Además, es en este versículo donde por primera vez en la Biblia se conecta de forma directa a Satanás con la serpiente del jardín del Edén, un vínculo que no existía en el libro del Génesis original.

El diablo en la cultura popular

El Libro de Enoc relata la historia de un grupo de ángeles llamados los Vigilantes, liderados por figuras como Semyaza y Azazel. Según este texto, estos seres celestiales descendieron a la Tierra movidos por el deseo hacia las mujeres humanas, revelaron secretos prohibidos sobre la guerra y la hechicería, y engendraron a los gigantes nefilim.

Esta narrativa circuló ampliamente entre los primeros cristianos y ayudó a popularizar la idea de que los demonios eran ángeles que habían abandonado su morada celestial.

Con el paso de los siglos, la teología medieval sistematizó estas ideas; pensadores como Tomás de Aquino llegaron a la conclusión de que el único pecado de los ángeles era querer ser iguales a Dios o rechazar su plan.

Pero la figura del diablo en la mente moderna vino de la literatura; en el siglo XIV, Dante Alighieri imaginó a Lucifer atrapado en el hielo en el centro más profundo del infierno en su Divina Comedia.

En 1667, el poeta John Milton publicó El paraíso perdido, una obra donde Satanás es retratado como un carismático y trágico general rebelde que lidera a un tercio de las huestes celestiales en una épica guerra contra el Todopoderoso.

La historia de Satanás como un ángel caído ha evolucionado en las ideas religiosas a lo largo de los siglos. Lo que comenzó en los textos hebreos como un término genérico para describir a un opositor dentro de la corte divina, se fue transformando a través de metáforas sobre reyes arrogantes, visiones apocalípticas, textos extrabíblicos y obras de la literatura universal.