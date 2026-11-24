El papa Francisco aseguró haber visto al diablo en varias ocasiones y escribió que logró enfrentar sus amenazas mediante la oración y el rezo del Rosario. “La Virgen me ha salvado”, anotó Jorge Mario Bergoglio en una agenda personal que ahora sale a la luz en un libro publicado este 24 de noviembre.

El volumen, titulado Diario personal del Papa Francisco, reúne escritos privados realizados entre 1992 y 2024, en los que el pontífice dejó constancia de sus temores, crisis espirituales, problemas de salud, momentos de oración y experiencias religiosas que mantuvo fuera del conocimiento público.

La publicación permite conocer una faceta íntima del fallecido pontífice, quien describió en sus anotaciones episodios que interpretó como encuentros con el demonio, al que recordaba por sus “ojos amenazantes”.

Entre las revelaciones más llamativas del diario están las referencias a supuestas apariciones del demonio. “He visto al diablo”, escribió Francisco de manera breve en su agenda.

Según sus anotaciones, una de esas experiencias ocurrió mientras viajaba en automóvil y otra durante una misa, cuando se encontraba en el coro.

El pontífice también describió que sentía una presencia amenazante que, desde su perspectiva religiosa, intentaba interferir en su labor pastoral y en distintos momentos de su pontificado.

Uno de los episodios que recordó estuvo relacionado con su viaje a Chile en 2018, realizado en medio de la crisis por los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica.

Ante lo que interpretaba como ataques espirituales, Bergoglio escribió que respondía mediante la oración y el Rosario. En una de sus anotaciones dejó una frase contundente: “La Virgen me ha salvado”.

La crisis espiritual que atravesó durante dos años

El diario también revela que Francisco atravesó una profunda crisis espiritual entre 2021 y 2022, periodo que coincidió con el agravamiento de sus problemas de salud y con momentos de desgaste físico y emocional.

En sus escritos describió esa etapa como una experiencia cercana a la llamada “noche oscura” del alma, concepto asociado a san Juan de la Cruz y a los procesos de despojamiento interior en la vida espiritual.

En medio de esas dificultades, el Papa expresó su confianza en la misericordia de Dios y dejó constancia de momentos de oración en los que sintió consuelo.

Ha sonreído... He sentido la mirada misericordiosa de Jesús”, escribió al recordar una experiencia en la capilla.

También dejó una reflexión sobre las amenazas que decía percibir: “Si el diablo ataca con tanta desfachatez, es porque no me queda mucho tiempo y quiere hacerse con su presa”.

El libro fue editado por la Librería Editorial Vaticana y preparado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, amigo de Bergoglio Vatican News

“Tengo miedo”: los temores personales del pontífice

Además de sus experiencias religiosas, las páginas muestran las preocupaciones de Bergoglio sobre la responsabilidad de dirigir a la Iglesia católica.

En una de sus anotaciones escribió: “Tengo miedo”, al expresar su preocupación por no estar a la altura de su función y por la posibilidad de causar daño a otras personas.

El pontífice también reconoció el cansancio acumulado y los problemas físicos que lo acompañaron desde la década de 1990. Pese a ello, consideraba que su compromiso pastoral debía mantenerse.

En sus momentos de mayor dificultad recurrió a figuras de su devoción, entre ellas santa Teresa de Lisieux, san José y la Virgen María.

La Virgen de Fátima y el mensaje que guardó en silencio

Otro de los pasajes destacados del libro corresponde al viaje de Francisco a Lisboa en agosto de 2023, cuando participó en la Jornada Mundial de la Juventud y visitó el santuario de Fátima, en Portugal.

Durante su encuentro con la imagen de la Virgen, el pontífice permaneció en silencio y no pronunció las palabras que muchos esperaban escuchar.

Una anotación de octubre de ese año ofrece una explicación personal de aquel momento: “He mirado y he pedido”.

De acuerdo con el relato incluido en la publicación, Francisco explicó así su silencio: no estaba hablando ante los demás porque se encontraba hablando con la Virgen.

El libro fue editado por la Librería Editorial Vaticana y preparado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, amigo de Bergoglio y responsable del Dicasterio para la Doctrina de la Fe desde 2023.

La obra contiene 160 páginas y se distribuye en cinco idiomas y 94 países. Su publicación fue posible después de que Fernández encontrara una antigua agenda de Francisco en la residencia de Santa Marta.

Según explicó en el prólogo, el propio pontífice le había permitido conocer aquellos escritos. Posteriormente, el cardenal consultó la posibilidad de publicarlos con el papa León XIV, quien dio su aprobación.

Las anotaciones abarcan más de tres décadas y permiten reconstruir parte de la vida interior de Bergoglio, desde sus años en Argentina hasta sus últimos documentos como jefe de la Iglesia católica.

Entre estos últimos destacan C'est la confiance (2023), dedicado a santa Teresa de Lisieux, y Dilexit nos (2024), su encíclica sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo.