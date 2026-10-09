Casa de la Cultura de Juchitán compite entre los mejores proyectos del Premio Obras Cemex 2026

El proyecto arquitectónico Casa de la Cultura Juchitán (CCJ): Memoria que Renace fue nominado como uno de los tres mejores proyectos a nivel nacional en la categoría de Equipamiento y Usos Mixtos.

Esta nominación reconoce la restauración integral de la CCJ Lidxi Guendabiaani tras los sismos de 2017.

“Un esfuerzo concebido como un acto de preservación y reconstrucción colectiva, en el que se combinó la conservación de técnicas tradicionales y materiales locales con soluciones contemporáneas de reforzamiento, que estuvo a cargo de RootStudio encabezado por el arquitecto Joao Boto Caeiro”, comentó Michel Pineda, director del recinto de Juchitán de Zaragoza.

La Casa de la Cultura de Juchitán, restaurada tras el sismo de 2017 por RootStudio, es finalista del Premio Obras Cemex 2026 Foto: Cortesía Casa de la Cultura Juchitán

En entrevista refirió que la recuperación del inmueble no sólo preserva el patrimonio arquitectónico, sino también “los saberes constructivos ancestrales de la región del Istmo de Tehuantepec”.

“Este proyecto deja un legado duradero de identidad y resiliencia, devolviendo a la comunidad un espacio vivo para el arte, la educación y la convivencia social que tanta falta nos hace en estos momentos aciagos, nublados por la violencia”, dijo.

El centro cultural zapoteco obtuvo el Premio Noldi Schreck 2025, otorgado por Glocal Design al despacho RootStudio.

En esta ocasión es finalista en la 35ª edición del Premio Obras Cemex 2026 y comparte la terna finalista con el Ayuntamiento y Jardín Central de Tizayuca, estado de Hidalgo, y Campus Salud Digna, de Culiacán, Sinaloa.