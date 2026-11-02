Calaveritas de la Cultura
Frida Kahlo, Claudia Curiel, el Cervantino y el FCE protagonizan las calaverita este 2026. Lee las tradicionales rimas satíricas de Excélsior para Día de Muertos.
Un año más, Excélsior celebra el Día de Muertos con las tradicionales calaveritas literarias. La Flaca llegó a este diario para llevarse a personajes de la cultura, pues ni los creadores ni los funcionarios se salvan de La Muerte.
El Cervantino
- Llegó siguiendo los mitos
que elogiaban su grandeza,
cuentos, sin bien no escritos,
sonaban en su cabeza.
En una calle vacía
de un inerte Guanajuato
La Muerte no lo creía,
no se sostenía el relato.
Espectros entre las gradas
escenarios ya sin vida;
hasta sobraron entradas,
mejor emprendió la huida,
Se fue muy decepcionada
del desgaste paulatino,
y no es que sea exagerada:
ya se murió el Cervantino.
Frida Kahlo
- Del Mictlán frío e ingrato
regresó Frida un buen día,
quiso revivir un rato
y ver qué la sorprendía.
Imaginaba un legado
indeleble y protegido,
mas lo encontró subastado,
explotado, corrompido.
Su cara vio reflejada
en bolsas y maquillaje,
se vio comercializada;
un grotesco personaje.
Comunista empedernida
no quiere ser una marca.
Su causa ya vio perdida,
de nuevo está con La Parca.
Claudia Curiel
- En el rubro todos saben
que a Curiel le sobran retos,
y le gusta que la alaben
sin resultados concretos.
Hasta La Muerte lo supo
y se aplicó a castigarla,
en el inframundo hay cupo,
pronto deberá pagarla.
Se puso a seguir sus pasos,
en las redes no paraba;
en persona: sólo atrasos,
las obras no terminaba.
La Bodega fue la estaca
que la condujo al entierro
en su epitafio destaca
“Lo inconcluso fue su sello”.
Vicente Quirarte (1954-2026)
- Recorría las calles
de su ciudad amada,
en busca de detalles
de la última morada.
Buscaba al fantasma,
ángeles y vampiros;
todo lo que pasma
le provocaba suspiros.
Quirarte hacía poesía
sobre la luz y el mar;
miraba con sabiduría,
le fascinaba viajar.
Muerte envidiaba diario
las aventuras de su alma;
y, como a buen corsario,
lo llevó al mar de calma.
Alfredo Bryce Echenique (1939-2026)
- Con sus personajes,
simpáticos y perdidos,
Bryce dejó mensajes
a sus lectores queridos.
Con humor e ironía,
maestro de la palabra,
buscó en la fantasía
una solución macabra.
Consiguió permiso,
para vivir y sentir;
habitó su paraíso
y se dispuso a partir.
Tropezó con el plagio,
y Parca lo castigó;
enfrentó su naufragio
y al final se liberó.
Fondo de Cultura Económica (1934)
- Al Fondo de Cultura
lo mató la inanición;
le dieron sepultura,
por su mala edición.
Sus lectores odiaron
la colección Popular;
de editorial cambiaron
no volvieron a comprar.
La Huesuda exigió:
¡Cambien de director!;
pero nadie corrigió
y maldijo al sector.
Lo dan por muerto,
está pálido, azul;
ven destino incierto,
¡Ya huele a baúl!