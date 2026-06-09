Annie Leibovitz celebra a las leyendas del futbol y se declara enamorada de la Ciudad de México

“Para esta ocasión pensé en las personas que juegan futbol, así que quise hacer retratos de quienes practican el deporte, porque ellos son una especie de guerreros, héroes y hermanos; son un grupo extraordinario de seres humanos”, expresó ayer la fotógrafa estadunidense Annie Leibovitz (1949) durante un recorrido por la exposición Futbol 2026. Annie Leibovitz en el Museo Nacional de Antropología (MNA).

La muestra –que abrirá hoy al público y permanecerá hasta el 30 de agosto– incluye una selección de las icónicas imágenes que la artista visual capturó para el Mundial de México 86, además de una instalación con 50 instantáneas que dan una idea de su carrera; y la parte central: una serie de 25 retratos que hizo a figuras icónicas, como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, David Beckham, Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez, entre otros.

Las imágenes de Annie Leibovitz dialogan con figurillas prehispánicas. Foto: Pável Jurado.

Además, esta muestra con 100 instantáneas está acompañada de una vitrina con figurillas prehispánicas asociadas al juego de pelota que, en su origen, más que un deporte era una ceremonia sagrada, la cual escenificaba la lucha de fuerzas divinas para mantener el equilibrio cósmico, la vida y la fertilidad de la tierra que proceden de la tumba de tiro de El Opeño, en Michoacán.

Pero volviendo a la exposición fotográfica –que contó con el apoyo de las fundaciones Televisa, Coppel y Diez Morodo– Annie Leibovitz, ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades (2013), aseguró que este trabajo apenas inicia.

Le decía a Antonio Saborit, director del MNA, que apenas estoy comenzando este proyecto, porque hay muchas otras personas a las que quiero fotografiar y que no pudimos incluir en esta serie, así que planeo seguir trabajando”, expresó.

Una de las figuras que aparece en esta muestra es la del portero Guillermo Ochoa. Foto: Pável Jurado.

Por ejemplo, adelantó que buscará retratar a la Presidenta de México y al Museo Frida Kahlo Casa Azul. “Estoy enamorada de la Ciudad de México, de su sofisticación y de todo lo que conlleva. Creo que (con este trabajo) la toqué un poco y después planearé otro viaje para fotografiar a su Presidenta. Ella ya aceptó. Y también planeo trabajar en el Museo Frida Kahlo, pues hace tiempo que he querido trabajar con los corsés de Frida Kahlo.

“Esta ciudad es un hervidero de creatividad y de cultura, es una ciudad fascinante, fuerte, artística y asombrosa; su gente es increíble y amo a sus mujeres, que tienen mucha seguridad en sí mismas”, comentó.

¿Dónde le gustaría fotografiar a la Presidenta?, Todavía estoy trabajando en lo que haré y mucho dependerá de lo que sea posible. Me encanta que sea mujer, que sea inteligente y fuerte, porque ustedes saben que ella se está defendiendo del vecino de al lado, donde vivo y donde a veces desearía no estar. La admiro por eso”.

La amabilidad de Pelé

Leibovitz también habló sobre la escena que la vinculó al mundo del futbol. Ésta ocurrió en 1981 cuando consiguió retratar a Pelé.

“Yo no estaba acostumbrada a decirle a la gente lo que tenía que hacer ni a dar instrucciones”.

Sin embargo, cuando Pelé aceptó ser captado por la lente de Leibovitz, el astro brasileño apareció con sus zapatos nuevos, ante lo cual ella le pidió que se pusiera su calzado viejo. El patrocinador del futbolista le dijo a la fotógrafa que Pelé tendría que usar sus zapatos nuevos.

“Entonces Pelé intervino de forma muy amable y dijo: ‘Yo no tengo que usar ningún zapato. Cuando comencé a jugar de niño no tenía y durante años jugué descalzo’. Entonces el futbolista se retiró el calzado y me mostró sus pies (desnudos)”, relató.

Entonces, Leibovitz captó aquella imagen, pero cuando quiso exponerla en un museo de Nueva York, le dijeron que no podía hacerlo porque no era un retrato. A partir de aquel momento, la fotógrafa se obsesionó con el cuerpo de los deportistas. “Pelé fue realmente mi inspiración sobre cómo trabajar en México, cómo abordar el futbol en general y esta es una historia que estará escrita en el catálogo de la exposición”

Cuando Annie Leibovitz iba a fotografiar a Pelé, le pidió que se pusiera sus zapatos viejos; Pelé recordó que cuando era niño él jugaba con los pies sin zapatos, por lo que se descalzó. Foto: Pável Jurado.

Sobre la muestra también habló Pablo Ortiz Monasterio, fotógrafo y curador de esta exposición, quien describe a Annie Leibovitz como una gigante de la fotografía.

“Además, esta muestra es una oportunidad de hacer un eco de las fotografías de futbol con piezas del Museo Nacional de Antropología,así que hay una pequeña sección que dialoga entre el antiquísimo juego de pelota con esta fotógrafa megacontemporánea”, expuso.