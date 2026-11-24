Para don Eulogio era una mañana más de ejercicio, pero terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla, el hombre de 73 años fue atacado por una jauría de perros mientras corría por Los Dinamos, en la alcaldía Magdalena Contreras, una de las principales zonas boscosa de la Ciudad de México.

Ataque de jauría @c4jimenez

Don Eulogio habló con Imagen Noticias de la Noche, detalló que fue maratonista y lleva más de 20 años practicando atletismo, por lo que conoce bastante bien los senderos de esta zona. Sin embargo, el pasado 8 de noviembre se topó con cinco o seis perros que comenzaron a seguirlo hasta que terminaron lanzándose contra él.

“Eran como cinco o seis perros. Uno me jalaba, uno trataba de agarrarme para otro lado y así. Pues así estuve luchando. Se me hizo una eternidad. Sí pensé que me iban a acabar allí”, contó el hombre, quien apenas salió del hospital después de permanecer internado durante 12 días.

El adulto mayor recordó que, cuando los animales comenzaron a acercarse, intentó buscar piedras o algún palo para defenderse, pero no encontró nada. No le quedó más remedio que enfrentarlos como pudo, utilizando los brazos para golpearlos y las piernas para tratar de alejarlos.

Los perros lo mordieron en distintas partes del cuerpo e incluso intentaron alcanzarlo por el cuello, pero logró protegerse. La agresión terminó hasta que apareció un hombre que acudió en su ayuda y consiguió llevarlo a un lugar seguro, desde donde solicitaron una ambulancia.

Aunque ya fue dado de alta, el ataque le dejó una secuela importante: sufrió daño en un nervio que le impide mover uno de sus dedos, situación que por ahora no le permite regresar a su trabajo como jardinero.

El ataque a la señora Irma Especial

Su caso no fue el primero. Apenas el 28 de octubre, una mujer identificada como Irma también fue atacada por una jauría en la misma zona y logró sobrevivir.

Ante estos hechos, autoridades de la alcaldía Magdalena Contreras realizaron un operativo en el que capturaron a 15 perros, además de hacer un llamado a la población para que NO ABANDONE A SUS MASCOTAS en los alrededores de Los Dinamos.

El hombre al que siguen los perros Especial

A pesar de lo ocurrido, don Eulogio no piensa abandonar su pasión por correr. Asegura que, una vez recuperado, volverá a los senderos que ha recorrido durante tantos años, aunque ahora tomará mayores precauciones.

Ahora, tendrá que regresar al hospital dentro de dos semanas para que le retiren los puntos de las suturas y le apliquen la última de las cuatro vacunas contra la RABIA que forman parte de su tratamiento.