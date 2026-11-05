Fortalecen Contraloría CDMX y Consejo Ciudadano combate a la corrupción

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia fortalecieron su alianza estratégica con un balance que suma siete mil reportes por irregularidades en el servicio público, los cuales fueron canalizados al Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) desde 2015, así como la atención psicológica y jurídica brindada a 2.3 millones de personas.

Durante la octava sesión mensual del organismo civil, la contralora capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, destacó que el intercambio de información permite orientar políticas públicas y frenar la evolución de los delitos.

Explicó que las bases de datos de la sociedad civil son clave para ajustar los mecanismos de atención gubernamental, especialmente ante dinámicas emergentes como la extorsión y los fraudes en entornos digitales.

Los datos que aporta el Consejo, particularmente en temas como extorsión y fraudes digitales, son fundamentales para orientar políticas públicas, fortalecer la prevención y mejorar la atención a las víctimas”, afirmó Ramírez Hernández al resaltar la necesidad de consolidar la confianza de la población mediante una gestión pública transparente y accesible.

La colaboración institucional cobra relevancia ante la incidencia de ciberdelitos registrada en el último año, periodo en el que el Consejo Ciudadano recibió más de 900 reportes por fraudes y extorsiones cometidos mediante la suplantación de autoridades en plataformas digitales.

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El Secretario Ejecutivo del Consejo Ciudadano, Ramón Beltrán, dijo que el trabajo conjunto con las autoridades locales permite que las quejas ciudadanas por faltas administrativas o corrupción no se queden en el papel.

Sumamos capacidades con la Secretaría de la Contraloría General para fortalecer la cultura de la denuncia y contribuir a que los reportes por posibles actos de corrupción reciban atención y seguimiento. Así, consolidamos nuestro papel como puente entre la ciudadanía y las autoridades”, precisó Beltrán.

Al encuentro acudieron integrantes del sector empresarial, académico y de la sociedad civil, entre ellos Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5 de la CDMX, así como representantes de COPARMEX y de la British Chamber of Commerce.