En apoyo a un cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) en Mazatlán, Sinaloa, Ostok Sanctuary participó en el rescate de cuatro tigres de Bengala (Panthera tigris tigris) y cuatro pavorreales (Pavo cristatus) localizados en el estacionamiento de un inmueble que funcionaba como centro nocturno.

La Unidad de Rescate de Ostok Sanctuary acudió al llamado de las autoridades para realizar el traslado a sus instalaciones de un cachorro de tigre blanco de aproximadamente cinco meses de nacido, un cachorro de tigre de Bengala de siete meses y una pareja adulta de tigres de Bengala adultos, así como los cuatro pavorreales; todos en buenas condiciones de salud.

El fundador y presidente de Ostok Sanctuary, Ernesto Zazueta, destacó que los grandes felinos requirieron contención química y manejo por parte del equipo especializado, con el fin de brindarles atención y cuidados, en tanto se define la situación jurídica y el destino de los ejemplares, que presuntamente estaban en posesión ilegal del dueño del inmueble.

“Aparentemente es un lugar que parecía que usaron para experiencias con los animales o algún tipo de manejo, porque había una pared llena de fotografías. Nosotros fuimos a apoyar a las autoridades ya que contamos con la Unidad de Rescate de Ostok Sanctuary, y tenemos todo el equipo, cajas, transporte, los médicos veterinarios, rifles, dardos y todo lo que se ofrezca, sobre todo los conocimientos necesarios”, subrayó.