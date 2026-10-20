Sencillas tortitas de plátano con queso, la mezcla perfecta entre dulce y salado

El plátano macho no solo va bien con crema y leche condensada, también es un ingrediente excelente para recetas saladas, como estas tortitas de plátano con queso. Prepáralas en casa y dales la vuelta a las clásicas tortitas de papa.

En estados como Tabasco, Veracruz y Chiapas, el plátano macho es un elemento común en la cocina. Es fácil encontrarlo en empanadas, gorditas, molotes y plátanos rellenos.

A diferencia del plátano Tabasco y otras variedades similares, que se caracterizan por su pulpa suave y sabor dulce, el plátano macho tiene mayor contenido de almidón, esto permite cocerlo, freírlo o asarlo, incluso, machacarlo, sin perder su forma y textura.

Además, aunque su sabor es dulce, es menos marcado que otros, por lo que es fácil combinarlo con ingredientes salados, desde queso o frijoles, hasta carne. Las tortitas de plátano macho con queso son un plato común en las regiones tropicales.

Gracias a la versatilidad de esta fruta, podemos usar queso panela, Oaxaca, tipo Manchego e incluso Cotija, según el perfil que busquemos en la receta.

El plátano macho contiene más almidón, que permite mantener la forma al asarlo, cocerlo o freírlo Canva

¿Cómo hacer tortitas de plátano con queso?

Ingredientes:

3 plátanos machos maduros, pero firmes (no muy oscuros)

200 gramos de queso Oaxaca deshebrado o panela cortado en cubos

1 huevo

3 cucharadas de pan molido, aproximadamente

1 pizca de sal

Aceite vegetal, suficiente para cocinar las tortitas

Preparación:

Retira las puntas de los plátanos y córtalos en tercios. Colócalos en una olla y cúbrelos con agua; lleva al fuego y, cuando comience a hervir el agua, tápalos y reduce a fuego medio. Cocina de 20 a 25 minutos o hasta que la pulpa esté suave y la atravieses fácilmente con un tenedor. Tip: no quites la cáscara del plátano, esto evitará que absorba mucha agua y la masa quede aguada. Escurre los plátanos y déjalos entibiar para que sea más fácil manipularlos. Cuando estén listos, pélalos y colócalos en un recipiente amplio. Con ayuda de un machacador de frijoles, aplasta la pulpa del plátano hasta tener un puré uniforme, sin trozos grandes. Si notas que el puré está muy húmedo, déjalo enfriar para que se evapore el líquido. Agrega el huevo, pan molido y sal al plátano; mezcla hasta integrar y conseguir una masa que se pueda moldear con las manos. Tip: si se pega en las manos, añade una o dos cucharadas de harina de trigo. En una sartén a fuego medio, calienta un poco de aceite. Para formar las tortitas, toma una porción de masa y aplánala con las manos; coloca un poco de queso Oaxaca o un trozo de queso panela al centro y envuélvelo con la masa. Dale forma de tortita y colócalas en la sartén, sin saturarla para que se cocinen de forma pareja. Cuando la tortita de plátano con queso esté dorada en la parte de abajo, dale la vuelta y cocina del otro lado. Coloca las tortitas sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa y sírvelas acompañadas de crema y queso fresco desmoronado. También van bien con frijoles refritos, una salsa picante o ensalada.

Si amas la combinación de dulce y salado, prepara estas tortitas de plátano con queso para la comida o la cena.