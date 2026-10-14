Disfruta de una nieve de mandarina casera y artesanal para celebrar la mejor temporada del año; la receta es una de las joyas que regala esta época, debido a que la fruta destaca como la reina indiscutible del otoño y el invierno.

El otoño en México se distingue por un cambio inconfundible en la atmósfera: el aire se vuelve ligeramente fresco, los tonos anaranjados inundan las calles con la llegada del cempasúchil y los mercados locales se llenan del aroma a mandarina.

A diferencia de los helados industriales saturados de saborizantes artificiales, una nieve elaborada en casa captura la esencia viva de los ingredientes recién exprimidos, conservando ese equilibrio perfecto con la dulzura natural.

Esta es la temporada en que las frutas cítricas alcanzan su punto máximo de madurez, convirtiendo a las mesas en un festín de color y frescura. Prepara esta nieve de mandarina y goza de un postre ligero, reconfortante y lleno de luz que evoca las tardes familiares y las festividades tradicionales.

Receta de nieve de mandarina Canva

Receta de nieve de mandarina

Ingredientes:

4 tazas de jugo de mandarina natural recién exprimido

1 cucharada de ralladura de cáscara de mandarina fina (únicamente la parte anaranjada, evitando la piel blanca)

¾ de taza de azúcar refinada o de caña pura

2 cucharadas de jugo de limón colado

1 clara de huevo (opcional) (batida a punto de nieve para aportar mayor cremosidad y estabilidad)

½ taza de agua

Preparación:

En una olla pequeña a fuego medio, combina el agua y el azúcar. Revuelve constantemente hasta que el azúcar se disuelva por completo y empiece a hervir suavemente durante 2 minutos. Retira del fuego, añade la ralladura de mandarina para infusionar los aceites esenciales y deja enfriar por completo. Exprime las mandarinas frescas cuidando de no presionar en exceso la cáscara para no amargar el jugo. Cuela el líquido para retirar semillas y exceso de bagazo espeso. En un tazón grande, mezcla el jugo de mandarina colado, el jugo de limón y el jarabe de azúcar infusionado (previamente colado para retirar la ralladura). Prueba la mezcla; debe sentirse ligeramente más dulce de lo deseado, ya que el frío adormece la percepción del dulzor en las papilas gustativas. Reposa la mezcla cítrica en la refrigeradora durante al menos 2 horas hasta que esté completamente fría. Vierte la mezcla en la nevera eléctrica o manual y procesa durante 20 a 25 minutos hasta obtener una consistencia firme. Si no cuentas con máquina, vierte la mezcla en un molde metálico y llévalo al congelador. Cada 45 minutos durante las primeras 3 horas, saca el recipiente y bate vigorosamente con un batidor de globo o tenedor para romper los cristales de hielo. Si deseas una textura más aireada, incorpora la clara a punto de nieve en la segunda batida. Congela la nieve durante 2 horas adicionales para que tome cuerpo. Sirve la nieve de mandarina en copas de cristal o vasitos de barro, decorando con gajos de mandarina fresca y hojitas de menta.

Nieve de mandarina Canva

¿Con qué acompañar la nieve de mandarina?

Sirve la nieve con un toque de canela recién molida, anís estrella espolvoreado o un chorrito de jarabe de jengibre. Acompaña con galletas crujientes de almendra, garapiñados de nuez o un crumble tostado para aportar crocancia a cada bocado.

Receta de nieve de mandarina Canva

Forma de presentación de la nieve de mandarina:

Utiliza las propias cáscaras vacías de la mandarina como cuencos naturales. Ahueca las frutas con cuidado, congela las cáscaras vacías y vierte la nieve dentro justo antes de llevar a la mesa.

Esta receta de nieve de mandarina celebra la simplicidad y la pureza de los ingredientes locales. ¡Conecta directamente con la estacionalidad de la tierra y la tradición de la nevería mexicana!