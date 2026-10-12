El mejor helado de calabaza casero: receta cremosa para las tardes de otoño
Descubre cómo elaborar un irresistible helado de calabaza casero; paso a paso con especias otoñales.
El otoño transforma la gastronomía a través de diferentes platillos, distintas recetas y perfiles aromáticos que te enamoran. Por ejemplo, el mejor helado de calabaza casero que es cremoso y delicioso para las tardes.
A medida que descienden las temperaturas, los ingredientes de temporada cobran protagonismo, siendo la calabaza la reina indiscutible de la estación.
Aunque tradicionalmente la calabaza se asocia con cremas calientes, panqués o tartas horneadas, su versatilidad técnica la convierte en la base perfecta para elaboraciones heladas de alta repostería.
Elabora esta receta de heraldo de calabaza casero para las tardes de otoño; deleita el paladar y llena el hogar con efluvios de canela, nuez moscada, jengibre y clavo.
Receta de helado de calabaza
Ingredientes:
- 1 taza de puré de calabaza natural (asada o cocida al vapor)
- 300 ml de nata montada o crema de leche (mínimo 35% M.G.)
- 200 ml de leche entera fresca
- 4 yemas de huevo
- Endulzantes y especias:
- 100 g de azúcar mascabado
- 40 g de azúcar blanco refinado
- 1 cucharadita de canela en polvo
- ½ cucharadita de jengibre en polvo
- ¼ cucharadita de nuez moscada recién rallada
- ⅛ cucharadita de clavo de olor molido
- 1 cucharadita de extracto puro de vainilla:
- Sal fina
- 1 cucharada de ron añejo o bourbon (opcional)
Preparación:
- En una cazuela a fuego medio, combina la leche entera, la mitad de la nata, la canela, el jengibre, la nuez moscada, el clavo y la sal.
- Calienta la mezcla sin que llegue a hervir para que las especias liberen sus aceites esenciales. Retira del fuego, tapa y deja infusionar durante 15 minutos.
- En un bol amplio, bate las yemas de huevo con el azúcar blanco y el azúcar mascabado hasta que blanqueen y aumenten ligeramente su volumen.
- Vierte un hilo de leche infusionada tibia sobre las yemas mientras bates constantemente para atemperar. Devuelve toda la mezcla al cazo y cocina a fuego suave, removiendo con espátula en forma de ocho, hasta alcanzar que la crema cubre la espátula sin chorrear. No permitas que hierva.
- Retira la crema inglesa del fuego y cuélala sobre un bol.
- Añade el puré de calabaza, el resto de la nata fría, el extracto de vainilla y el licor si decides usarlo.
- Mezcla vigorosamente hasta integrar por completo; cubre con plástico adherente y traslada al refrigerador durante un mínimo de 6 horas (idealmente 12 horas).
- Vierte la mezcla madurada y muy fría en tu heladera o máquina de hacer helados.
- Manteca durante 25-35 minutos hasta que adquiera una consistencia firme y cremosa. Si no dispones de máquina, vierte la mezcla en un recipiente plano y congela, batiendo con varillas cada 30 minutos durante las primeras 3 horas para romper los cristales de hielo.
- Traslada a un contenedor hermético y congela al menos 2 horas adicionales antes de servir el helado de calabaza.
Toppings para el helado de calabaza:
- Semillas de calabaza caramelizadas con sal marina
- Nueces pecana tostadas
- Galletas de jengibre desmenuzadas
- Crumble de almendras
- Salsa de caramelo salado espeso
- Jarabe de maple
- Fudge de chocolate negro amargo
¿Con qué acompañar el helado?
Acompaña con un café espresso recién elaborado, un chai latte especiado, un vino dulce de postre o una cerveza artesanal estilo Pumpkin Ale o Stout.
El helado de calabaza representa el equilibrio perfecto entre la frescura de un postre helado y la calidez de las especias tradicionales. Disfruta de la dulzura sutil y la textura aterciopelada sin punto de comparación.