El mejor helado de calabaza casero: receta cremosa para las tardes de otoño

El otoño transforma la gastronomía a través de diferentes platillos, distintas recetas y perfiles aromáticos que te enamoran. Por ejemplo, el mejor helado de calabaza casero que es cremoso y delicioso para las tardes.

A medida que descienden las temperaturas, los ingredientes de temporada cobran protagonismo, siendo la calabaza la reina indiscutible de la estación.

Aunque tradicionalmente la calabaza se asocia con cremas calientes, panqués o tartas horneadas, su versatilidad técnica la convierte en la base perfecta para elaboraciones heladas de alta repostería.

Elabora esta receta de heraldo de calabaza casero para las tardes de otoño; deleita el paladar y llena el hogar con efluvios de canela, nuez moscada, jengibre y clavo.

Helado de calabaza Canva

Receta de helado de calabaza

Ingredientes:

1 taza de puré de calabaza natural (asada o cocida al vapor)

300 ml de nata montada o crema de leche (mínimo 35% M.G.)

200 ml de leche entera fresca

4 yemas de huevo

Endulzantes y especias:

100 g de azúcar mascabado

40 g de azúcar blanco refinado

1 cucharadita de canela en polvo

½ cucharadita de jengibre en polvo

¼ cucharadita de nuez moscada recién rallada

⅛ cucharadita de clavo de olor molido

1 cucharadita de extracto puro de vainilla:

Sal fina

1 cucharada de ron añejo o bourbon (opcional)

Preparación:

En una cazuela a fuego medio, combina la leche entera, la mitad de la nata, la canela, el jengibre, la nuez moscada, el clavo y la sal. Calienta la mezcla sin que llegue a hervir para que las especias liberen sus aceites esenciales. Retira del fuego, tapa y deja infusionar durante 15 minutos. En un bol amplio, bate las yemas de huevo con el azúcar blanco y el azúcar mascabado hasta que blanqueen y aumenten ligeramente su volumen. Vierte un hilo de leche infusionada tibia sobre las yemas mientras bates constantemente para atemperar. Devuelve toda la mezcla al cazo y cocina a fuego suave, removiendo con espátula en forma de ocho, hasta alcanzar que la crema cubre la espátula sin chorrear. No permitas que hierva. Retira la crema inglesa del fuego y cuélala sobre un bol. Añade el puré de calabaza, el resto de la nata fría, el extracto de vainilla y el licor si decides usarlo. Mezcla vigorosamente hasta integrar por completo; cubre con plástico adherente y traslada al refrigerador durante un mínimo de 6 horas (idealmente 12 horas). Vierte la mezcla madurada y muy fría en tu heladera o máquina de hacer helados. Manteca durante 25-35 minutos hasta que adquiera una consistencia firme y cremosa. Si no dispones de máquina, vierte la mezcla en un recipiente plano y congela, batiendo con varillas cada 30 minutos durante las primeras 3 horas para romper los cristales de hielo. Traslada a un contenedor hermético y congela al menos 2 horas adicionales antes de servir el helado de calabaza.

Receta de helado de calabaza Canva

Toppings para el helado de calabaza:

Semillas de calabaza caramelizadas con sal marina

Nueces pecana tostadas

Galletas de jengibre desmenuzadas

Crumble de almendras

Salsa de caramelo salado espeso

Jarabe de maple

Fudge de chocolate negro amargo

Receta de helado de calabaza Canva

¿Con qué acompañar el helado?

Acompaña con un café espresso recién elaborado, un chai latte especiado, un vino dulce de postre o una cerveza artesanal estilo Pumpkin Ale o Stout.

El helado de calabaza representa el equilibrio perfecto entre la frescura de un postre helado y la calidez de las especias tradicionales. Disfruta de la dulzura sutil y la textura aterciopelada sin punto de comparación.