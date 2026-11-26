Sonora incrementará cerca de 40 por ciento la capacidad instalada de atención médica de IMSS Bienestar, mediante la incorporación de 419 nuevos consultorios del Sistema Universal de Salud, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal dio seguimiento a los avances de esta estrategia nacional durante una reunión virtual con la presidenta de México. El proyecto contempla ampliar la cobertura de atención médica gratuita en 46 municipios de Sonora, con 241 consultorios que ya fueron validados.

Alfonso Durazo destacó que Sonora forma parte de la primera etapa de implementación del Sistema Universal de Salud, cuyo objetivo es garantizar el acceso gratuito a servicios de atención médica primaria, independientemente de la condición laboral o de seguridad social de la población.

Los nuevos consultorios ofrecerán consultas médicas gratuitas, un catálogo de 90 claves de medicamentos, servicios preventivos y atención mediante telemedicina, con el propósito de acercar estos servicios a comunidades donde la distancia o las condiciones económicas dificultan el acceso a la salud.

Que la distancia, la falta de recursos o la condición laboral nunca sean un obstáculo para ejercer el derecho a la salud. Ese es nuestro compromiso con las familias sonorenses”, expresó el gobernador.

De acuerdo con la programación del proyecto, el inicio de operaciones de los consultorios está previsto para enero de 2027, como parte de la estrategia coordinada entre los gobiernos de México y Sonora para ampliar la infraestructura médica y avanzar hacia un sistema de salud universal y gratuito.