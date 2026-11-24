SAN LUIS POTOSÍ.- Con un minuto de aplausos, se rindió un homenaje a don Jorge González Torres, fundador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por parte de militantes, líderes del instituto político y representantes de los partidos verdes de América y el mundo.

González Torres, conectado por streaming al evento, resumió en una frase su lucha desde 1986 cuando fundó al Partido Verde: “Todavía es posible salvar a la Madre Tierra”, frase que dio lugar al libro del mismo nombre, que es testimonio de la lucha ecologista en México.

Seguimos acumulando daños que el planeta, sube el cambio climático”, alertó el fundador del PVEM.

En el evento, también se entregó el Premio al Mérito Ambiental a legisladores del PVEM por haber presentado y avalado con su voto en el Congreso de la Unión la Ley de Bienestar Animal, que le otorga derechos, cuidado y protección a los animales en toda la República.

Este reconocimiento lo recibieron los senadores Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM; Manuel Velasco, Ruth González Silva, Maki Ortiz Domínguez; y los diputados Jesús Sesma Suárez, Carlos Puente Salas y Raúl Bolaños Cacho-Cué, entre otros.

La senadora del PVEM, Ruth González Silva, recibe el Premio al Mérito Ambiental. Héctor López

La Federación de los Partidos Verdes de las Américas también entregó el Premio al Mérito Ambiental al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por sus logros ambientales en la entidad en materia de cuidado del agua, transporte con electromovilidad, y la regeneración ecologista de la zona serrana del estado y del Parque de Tangamanga.

Quiero entregar este premio que hoy me entregaron a mí a una persona que sin lugar a dudas, sin ella no existiría este movimiento y no estaríamos aquí: a don Jorge González Torres. Muchísimas gracias don Jorge González Torres, un gran precursor del sistema ambiental y sobre todo de la protección de los animales en este país”, destacó el mandatario estatal.

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, recibió el Premio al Mérito Ambiental por sus logros ambientales en la entidad. Héctor López

Al hacer uso de la palabra la senadora por San Luis Potosí, Ruth González Silva, fue recibida por los militantes del PVEM con el grito de ¡Gobernadora, gobernadora, gobernadora!, mientras la legisladora señalaba los logros ambientales del PVEM en materia legislativa.

Impulsando propuestas legislativas para la protección de nuestros recursos naturales y el derecho a las familias para vivir en un ambiente sano. Porque defender el medio ambiente también significa defender la salud, la economía y el futuro de nuestra gente”, indicó González Silva.

La senadora Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM, hizo énfasis en el respaldo que ha dado el partido a las reformas estructurales en materia ambiental y progresista en el país, distintivo del partido, que hoy es la fuerza política, entre los partidos verdes, más grande del continente y del mundo.

El PVEM es hoy una opción de política real en la que confían millones de mexicanas y mexicanos y por las cuales trabajamos arduamente todos los días desde el poder Legislativo, desde el poder Ejecutivo. Y por eso somos ejemplos de buenos gobiernos”, concluyó la dirigente verde-ecologista.

Durante el foro internacional, se realizaron conferencias internacionales sobre bienestar animal, protección de áreas naturales, sobrepoblación y cambio climático.