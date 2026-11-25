La Secretaría de Energía (Sener), en coordinación con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), presentará el próximo miércoles 2 de diciembre los Programas de Eficiencia Energética 2026-2030, cuyo objetivo es reducir el gasto energético de hogares y empresas públicas y privadas, así como fortalecer la soberanía energética del país.

El evento se realizará en la Secretaría de Energía y reunirá a 400 representantes de cámaras empresariales, empresas, gobierno, agencias estatales de energía y Usuarios de Patrón de Alto Consumo de Energía (UPAC).

La presentación será encabezada por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, quien dará a conocer las principales líneas de acción de los programas, entre las que destacan el fortalecimiento de las normas de eficiencia energética, la mejora del desempeño de las instalaciones industriales y el impulso a proyectos mediante apoyos específicos.

Estas medidas buscan favorecer mejores decisiones de inversión y resultados verificables en la mitigación de emisiones contaminantes.

Los programas están vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el Programa Sectorial de Energía y el Plan México, instrumentos que impulsan la transición energética, la inversión y la competitividad.

De acuerdo con la información presentada, las acciones impulsadas hasta el momento han generado un ahorro estimado de nueve mil 132 gigawatt hora.

Durante el encuentro también se presentarán los Acuerdos Voluntarios de Eficiencia Energética y Descarbonización (AVEE), que promueven compromisos de mejora y colaboración entre empresas. Asimismo, se reconocerá a las compañías que se incorporaron a estos acuerdos de 2025 a la fecha.

Se informó que los AVEE permitirán alcanzar un ahorro de hasta siete por ciento del consumo energético hacia 2028, equivalente a mil 336 gigawatt hora. Además, 12 empresas se sumarán a estos acuerdos durante 2026.

Finalmente, se expondrán las acciones para el desarrollo de capacidades necesarias para implementar los programas, así como las opciones de financiamiento para proyectos relacionados con la eficiencia energética.

La Sener y la Conuee convocaron a empresas, cámaras, instituciones académicas y organismos técnicos y financieros a participar en estas iniciativas, al señalar que el aprovechamiento eficiente de la energía es una responsabilidad compartida entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad.

La política energética, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, refrenda así el reconocimiento de la energía como un elemento fundamental para el desarrollo económico, el bienestar social y la soberanía nacional.