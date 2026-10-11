Sylvana Beltrones alerta por falta de atención al cáncer de mama en Sonora

El cáncer de mama representa un importante desafío para la salud pública y en Sonora los esfuerzos han sido insuficientes para atender de manera preventiva a más de 460 mil mujeres en edad de riesgo, alertó Sylvana Beltrones Sánchez, presidenta de la Fundación Beatriz Beltrones.

Es una pena que Sonora sea la entidad con la tasa de mortalidad más alta por cáncer de mama en México, las cifras son alarmantes”, apuntó Sylvana Beltrones.

Refirió que este panorama es resultado de un descuido importante donde las enfermedades oncológicas no han sido prioridad para el sector salud en los últimos años atender como se debe este fenómeno.

Mientras suben los números de diagnósticos de cáncer, baja la capacidad del Estado para atenderlos, es una combinación de malas y pocas decisiones que se han tomado en donde hay poco acceso al sistema de salud, falta de insumos y de medicamentos”.

Dijo que en Sonora fallecen por cáncer de mama 27 mujeres por cada 100 mil, y en el estado se hacen sólo 4 mil mastografías al año, en un universo de 460 mil mujeres en edad de riesgo; entonces se está atendiendo apenas al 1% de la población que lo necesita.

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Se ha vuelto una crisis sanitaria que tenemos que atender, aunado a que no hay una campaña de prevención oportuna de cáncer” externó.

Hoy, lo que vemos en las instituciones de salud pública en Sonora es una insuficiencia en infraestructura y equipamiento para diagnosticar y atender a más de 460 mil mujeres en edad de riesgo de contraer cáncer de mama, señaló.

Sin duda hace falta infraestructura, insumos, hace falta una campaña de prevención, hace falta un registro nacional de cáncer, que he estado impulsando por muchos años, hace falta más transparencia en plataformas oficiales y más concientización, porque muchas se enteran en etapas avanzadas”, resaltó.

Recientemente nos hemos encontrado con mujeres menores de 40 años con síntomas de cáncer de mama, eso es preocupante, un registro nacional nos daría mucha información valiosa de por qué está pasando esto, comentó.

Prevención y detección oportuna, a eso le apostamos en la Fundación Beatriz Beltrones. Nos enfocamos en campañas, en talleres de autoexploración y después en apoyos en pelucas oncológicas, dando mastografías y Papanicolaou de manera gratuita”, todo esto lo hacemos todo el año y con mayor énfasis en Octubre Rosa, destacó.

Hizo énfasis en la necesidad de ir a las zonas rurales a ofrecer facilidades de traslado, promover la prevención y seguir insistiendo en la propuesta de otorgar un día con goce de sueldo para que las mujeres vayan a hacerse su mastografía.

De las actividades y apoyos que se recibieron en Octubre Rosa 2025, se logró apoyar a más de mil mujeres sonorenses con servicios gratuitos.