Mediante la suma de 419 nuevos consultorios pertenecientes al Sistema Universal de Salud, el estado de Sonora incrementará en cerca de 40 por ciento la capacidad instalada de atención médica del programa IMSS Bienestar, proyecto que cuenta con el respaldo directo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El anuncio se dio tras una reunión virtual de trabajo encabezada por la mandataria federal, espacio en el que el titular del Ejecutivo estatal presentó los avances de esta estrategia sanitaria en territorio sonorense.

De acuerdo con el reporte oficial, el despliegue de infraestructura proyecta alcanzar una cobertura en 46 municipios de la entidad, destacándose que 241 de los nuevos consultorios ya cuentan con la validación técnica correspondiente para su puesta en marcha.

Durante el encuentro, Durazo Montaño subrayó que Sonora integra el bloque prioritario de estados contemplados en la primera etapa de implementación del Sistema Universal de Salud.

Esta política pública tiene como eje rector garantizar el acceso gratuito e irrestricto a los servicios de atención médica primaria para toda la ciudadanía, sin importar su condición laboral ni su afiliación a esquemas tradicionales de seguridad social.

Con el objetivo de cerrar brechas de desigualdad en zonas rurales o de difícil acceso, las nuevas unidades médicas estarán equipadas para ofrecer consultas generales sin costo, acciones de medicina preventiva y diagnósticos a distancia a través de telemedicina.

Asimismo, se confirmó que los consultorios dispondrán de un catálogo de 90 claves de medicamentos esenciales para asegurar el surtimiento oportuno de recetas a los pacientes.

Al referirse al impacto social de esta expansión hospitalaria y clínica, el mandatario sonorense reiteró que el bienestar de la población constituye una prioridad para su administración.

Que la distancia, la falta de recursos o la condición laboral nunca sean un obstáculo para ejercer el derecho a la salud. Ese es nuestro compromiso con las familias sonorenses”, puntualizó el gobernador.

Según la programación establecida por las autoridades sanitarias, el inicio de operaciones de esta red de consultorios está previsto para enero de 2027, consolidando la coordinación institucional entre el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora para fortalecer la infraestructura pública de salud en beneficio de miles de habitantes.