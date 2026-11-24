Álvaro Obregón inicia transformación urbana con 46 Senderos Seguros
La primera etapa contempla la intervención de 30 kilómetros de vialidades en 58 colonias, en beneficio de 250 mil habitantes.
La Alcaldía Álvaro Obregón pondrá en marcha la primera etapa del programa Senderos Seguros, con una inversión de 80 millones de pesos destinada a transformar 30 kilómetros de vialidades mediante la intervención de 46 senderos en 58 colonias, informó el alcalde Javier López Casarín.
El proyecto beneficiará directamente a 250 mil habitantes, equivalentes a uno de cada tres obregonenses, así como a 74 mil viviendas y 819 negocios locales.
Los trabajos contemplan la instalación de luminarias, rehabilitación de banquetas, mejoramiento de la imagen urbana y recuperación de vialidades, con el objetivo de ofrecer espacios públicos más seguros, accesibles y dignos para quienes transitan diariamente por la demarcación.
La estrategia considera que la seguridad también se construye a partir de las condiciones del entorno urbano. Por ello, las intervenciones no se limitarán a mejorar el alumbrado público, sino que buscarán recuperar espacios utilizados por niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores, estudiantes, trabajadores y familias.
Las acciones se desarrollarán en tres componentes. El primero consiste en la instalación de luminarias tipo vela y la unificación del diseño del alumbrado público. El segundo contempla el mejoramiento de la imagen urbana, mediante la pintura de guarniciones y la rehabilitación de banquetas. El tercero corresponde a la infraestructura vial, con trabajos de reencarpetado en las zonas afectadas y recuperación de las superficies de circulación.
Además de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad, el programa tendrá un impacto en la actividad económica de las comunidades. Entre los 819 establecimientos beneficiados se encuentran tiendas de abarrotes, estéticas, restaurantes, papelerías, pollerías, panaderías, farmacias, gimnasios, tortillerías y cafeterías.
Con este proyecto, la demarcación busca fortalecer el cuidado de los espacios públicos, favorecer la convivencia y generar mejores condiciones para la actividad comunitaria.
La estrategia coloca a las personas en el centro de las acciones y reconoce que contar con calles iluminadas, banquetas en buen estado y vialidades recuperadas contribuye a construir entornos más seguros para todas y todos