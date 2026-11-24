La Alcaldía Álvaro Obregón pondrá en marcha la primera etapa del programa Senderos Seguros, con una inversión de 80 millones de pesos destinada a transformar 30 kilómetros de vialidades mediante la intervención de 46 senderos en 58 colonias, informó el alcalde Javier López Casarín.

El proyecto beneficiará directamente a 250 mil habitantes, equivalentes a uno de cada tres obregonenses, así como a 74 mil viviendas y 819 negocios locales.

Los trabajos contemplan la instalación de luminarias, rehabilitación de banquetas, mejoramiento de la imagen urbana y recuperación de vialidades, con el objetivo de ofrecer espacios públicos más seguros, accesibles y dignos para quienes transitan diariamente por la demarcación.

La estrategia considera que la seguridad también se construye a partir de las condiciones del entorno urbano. Por ello, las intervenciones no se limitarán a mejorar el alumbrado público, sino que buscarán recuperar espacios utilizados por niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores, estudiantes, trabajadores y familias.