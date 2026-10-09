Alertan de aumentos de hasta más de mil por ciento en derechos de salud

Servicios del sector salud, como las transfusiones sanguíneas y la autorización de protocolos de investigación de medicamentos y dispositivos médicos, podrían registrar incrementos de hasta más de mil por ciento en sus tarifas, con la reforma a la Ley Federal de Derechos incluida en el Paquete Económico 2027, que se discutirá en la Cámara de Diputados a partir de la próxima semana, advirtió el PAN en la Cámara de Diputados.

Héctor Saúl Téllez Hernández, vicecoordinador de la bancada blanquiazul señaló que el dictamen, presentado como una actualización de los derechos que cobra el Estado por diversos servicios, contempla aumentos que van de cien por ciento a más de mil por ciento en algunos conceptos, “sin que exista una justificación clara sobre sus efectos económicos”, dijo.

Un ejemplo claro, dijo, son incrementos en diversos cobros de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; el derecho por servicios relacionados con transfusiones pasaría de mil 482 a 17 mil 349 pesos, un incremento de aproximadamente mil 071 por ciento.

En tanto, la autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos subiría de ocho mil 195 a 43 mil 209 pesos, lo que representa un aumento de 427 por ciento.

“Este dictamen no contiene únicamente actualizaciones administrativas, contiene aumentos que pueden repercutir en la salud, el transporte, turismo, construcción y otros servicios que utilizan cotidianamente millones de personas en nuestro país”, sostuvo.

Téllez Hernández cuestionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la falta de estudios que permitan dimensionar el impacto de las nuevas tarifas y determinar si los incrementos terminarán trasladándose a los usuarios.

“¿Cómo pretende asegurar la Secretaría de Hacienda que estos aumentos no terminarán trasladándose al precio de los estudios médicos, medicamentos, dispositivos o servicios hospitalarios?”, planteó.

El panista advirtió que el encarecimiento de los trámites sanitarios podría repercutir en los costos de operación de quienes requieren autorizaciones para desarrollar investigaciones médicas y utilizar dispositivos, con posibles efectos en los precios finales de los servicios.

Los aumentos, añadió, no se limitan al sector salud.

En materia de transporte aéreo, señaló que la propuesta contempla un incremento de 10 por ciento por el uso, goce y aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, costo que, a su juicio, “podría reflejarse en las tarifas de las aerolíneas”.

En el sector ferroviario, alertó sobre aumentos de hasta 140 por ciento en determinados derechos vinculados con la operación y la logística, “que podrían encarecer el traslado de alimentos, insumos industriales, manufacturas y mercancías, con repercusiones en las cadenas de suministro”.

El panista también señaló incrementos en los derechos migratorios y consulares: alrededor de 66 por ciento para la visa ordinaria, 153 por ciento para la visa de visitante de larga duración y 35 por ciento para el derecho migratorio aplicable a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas.

“Si aumentan visas, derechos migratorios y costos de navegación aérea al mismo tiempo, México se vuelve más caro para turistas, visitantes y viajeros”, advirtió, al señalar que el efecto acumulado podría afectar la competitividad de los destinos turísticos nacionales.

Ante lo que calificó como aumentos desproporcionados y sin una justificación verificable, Téllez adelantó que el grupo parlamentario del PAN votará -en comisiones y ante el Pleno- en contra del dictamen de reformas a la Ley Federal de Derechos.