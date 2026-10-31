Carta aclaratoria

En relación con la nota publicada en Excélsior el día de ayer, titulada Denuncian “diezmo” en el OIC del INE, donde realizan señalamientos a mi persona. Señalo que dichas imputaciones son totalmente falsas, por lo que me permito realizar las siguientes aclaraciones:

1. El proceso de designación del actual contralor del INE se llevó a cabo en las comisiones de Transparencia y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Ellos de manera autónoma evaluaron y calificaron las propuestas para encabezar el Órgano Interno de Control.

2. Conocí a Víctor Hugo Carvente, contralor del INE, el día que tomó protesta de su cargo en la Cámara de Diputados. Después de esa ocasión, lo he visto un par de veces de manera institucional, por lo que no tengo ninguna relación o vínculo más allá de lo que he señalado.

3. Es totalmente falso que se diga que tengo colonizado el Órgano Interno de Control del INE con personas allegadas a mí o que cuento con plazas. Por ende, rechazo absolutamente la imputación del supuesto cobro de diezmos que insinúan podría ser orquestado por mi persona.

4. Todavía resulta más inverosímil que se me pretenda atribuir a una persona del gobierno de Veracruz como quien recibía esos depósitos, cuando es del conocimiento público, que, en las condiciones políticas de mi estado, ninguna persona cercana a mí trabaja en el gobierno de Veracruz.

5. Si las circunstancias de cobro de plazas que señala la nota fueran ciertas, quien debería dar una explicación sería la Contraloría y las personas involucradas deberían presentar las denuncias correspondientes, y en todo caso, de comprobarse, castigar a los responsables.

Es claro que toda la semana ha existido una campaña de la derecha para pretender vincularme con actos falsos, como lo trataron de hacer en el caso de la supuesta modificación para darle atribuciones a la presidencia del INE. Ésta, y lo he aclarado ya, fue de la autoría del senador Pavel Jarero, quien la inició y fue aprobada en el Senado de la República. Después, yo presenté una iniciativa que no fue dictaminada.

Cabe recordar que en dos ocasiones fui representante de Morena ante el INE: en las elecciones de 2021 y 2024. En la primera combatí de manera frontal a Lorenzo Córdova y a su grupo, por ejemplo: cuando nos robaron las candidaturas en Guerrero y en Michoacán y en otras tantas triquiñuelas con las que pretendían parar el movimiento de la transformación. En la segunda, en el 2024, cuando la derecha pretendía imponer una interpretación diversa para frenar la mayoría que el pueblo otorgó a nuestro movimiento con aquella patraña de la “sobrerrepresentación”. Ésa es precisamente la razón por la que, cada vez que surge algún tema relacionado con asuntos electorales, buscan vincularme mediante señalamientos e historias inventadas.

SERGIO GUTIÉRREZ LUNA

VICEPRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUATDOS