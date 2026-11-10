Influencia

COP31 es el acrónimo de la 31ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que arrancó ayer en Turquía con un llamado de la ONU a los países que más contribuyen al cambio climático para acelerar la transición energética (a electricidad) y a proteger a los países más vulnerables. Dentro de los primeros está Estados Unidos. De acuerdo con el World Inequality Report 2026, la huella de carbono promedio del 10% más rico en Estados Unidos es más de 40 veces mayor que la del 10% más rico de Nigeria, y más de 500 veces la del 10% más pobre. En Estados Unidos, la gente con 10% superior de ingresos genera 24% de las emisiones por consumo, pero 72% de las emisiones por propiedad de capital o, lo que es lo mismo, por poseer activos contaminantes, dentro o fuera de su país. En cuanto a los más afectados, México se está calentando más rápido que el promedio mundial (3.2 °C por siglo frente a 2 °C globales, según la UNAM), y el Banco Mundial nos considera uno de los países más vulnerables, debido a que cerca de dos terceras partes de nuestra población está expuesta a eventos climáticos adversos.

Por cierto, el lector podría hallar interesante el siguiente dato: casi todos los 193 Estados miembros de la ONU asistieron a la COP31; el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, está ausente de las negociaciones oficiales, tras haberse retirado, una vez más, del Acuerdo de París.

El cambio climático es uno de nueve procesos del sistema Tierra que regulan su habitabilidad. Transgredir estos procesos significa entrar en una zona de riesgo creciente que podría detonar cambios ambientales potencialmente irreversibles. Transgredir dos o más simultáneamente eleva el riesgo de reacciones en cadena que desestabilicen los sistemas que sostienen la vida. Actualmente, hemos transgredido siete de estos procesos a la vez: cambio climático, pérdida de biodiversidad y ciclo del nitrógeno desde 2009; cambio en el uso de suelo (deforestación) desde 2015; nuevas entidades (plásticos, químicos sintéticos, organismos modificados) desde 2022; cambio en el agua dulce desde 2023; y acidificación de los océanos desde 2025. Sabemos esto, gracias a que en 2009 un grupo de 28 científicos internacionales publicaron en las revistas Nature y Ecology and Society cuáles eran las condiciones para mantener el Holoceno.

El Holoceno hace referencia a una inusual temperatura cálida y estable de la tierra que apenas apareció los últimos 12 mil años, aproximadamente, dentro de un periodo de 100 mil años en que las temperaturas habían sido sumamente frías y fluctuantes. Este clima benévolo fue el que permitió el desarrollo de la agricultura y el surgimiento de las grandes civilizaciones, y se debe en parte a una órbita inusualmente circular que actualmente traza la Tierra alrededor del Sol, misma que sólo ocurre cada 400 mil años. Algunos científicos sugieren que el Holoceno pudo haberse mantenido durante otros 50 mil años más, si el impacto de la especie humana en el planeta no hubiera inaugurado una nueva era geológica, marcada por nuestra influencia sobre la Tierra, a la que se ha dado en llamar Antropoceno.

CLAVE

Los únicos dos procesos que permanecen dentro de la zona segura son el ozono estratosférico y la carga de aerosoles atmosféricos. Un dato interesante es que el del ozono fue el primer límite transgredido, décadas antes de 2009, por el uso de los clorofluorocarbonos utilizados en refrigeradores y aires acondicionados, y es el único que ha regresado a la zona segura gracias al Protocolo de Montreal de 1987, que en su momento sí firmó y ratificó Estados Unidos.